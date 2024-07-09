Последствия удара по "Охматдету": завершили аварийно-спасательные работы

В Киеве завершились спасательные работы в детской больнице “Охматдет” после ракетной атаки. Спасатели и медики работали круглосуточно, чтобы помочь раненым и убрать разрушения. Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.

На территории "Охматдета" в Киеве завершили аварийно-спасательные работы

Согласно данным ГСЧС, в результате российского ракетного удара по медицинскому учреждению погибли два человека, за медицинской помощью обратились 32 раненых. В частности, с травмами госпитализированы восемь детей.

“Сутки непрерывной и самоотверженной работы. Спасибо каждому, кто помогал, спасал, поддерживал. Невероятная сила единства украинцев”, — написал Игорь Клименко.

Кроме того, известно, что по состоянию на 11.30 утра в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них — 10 детей.

Ранее "Комментарии" писали, что 8 июля россияне ракетой Х-101 попали в детскую больницу "Охматдет". Как сообщили в пресс-службе больницы, медицинское учреждение испытало очень серьезные разрушения и нуждается в огромных средствах на восстановление. Именно поэтому в больнице будут благодарны за любые пожертвования на восстановление больницы.

Помочь больнице можно перечислив средства на счет "Охматдета". Это можно сделать по этой ссылке.

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