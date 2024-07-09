Россияне почти уничтожили «Охматдет»: куда прилетело и что нужно больнице прямо сейчас

Детская больница "Охматдет", в которую 8 июля целенаправленно прилетела российская ракета Х-101, продолжает приходить в себя от трагедии.

Удар по больнице "Охматдет"

Как сообщили порталу "Комментарии" в пресс-службе больницы, медицинское учреждение испытало очень серьезные разрушения и нуждается в огромных средствах на восстановление. Именно поэтому в больнице будут благодарны за любые пожертвования на восстановление больницы.

По словам пресс-секретаря "Охматдета" Елизаветы Карпенко, очень пострадал новый корпус больницы, там практически не осталось окон и дверей, есть только одна стена, где остались окна.

"Больше всего пострадал травмпункт, его нет. Также практически разрушен корпус, где детки проходили диализ. Пострадал очень старый корпус больницы. Само здание стоит, но внутри практически все разрушено", — рассказала Елизавета Карпенко.

Что касается детей, проходивших лечение в "Охматдете", то большая часть из них выписаны и переведены в другие больницы. Врачи "Охматдета" будут продолжать их лечение в других медицинских учреждениях.

В больнице "Охматдет" благодарят всех неравнодушных за помощь и отмечают, что на данный момент потребности в пище, воде нет. Всего достаточно. Воду передают в те больницы, куда перевели детей, проходивших лечение в "Охматдете". При этом в больнице еще раз подчеркнули, что есть потребность в средствах, которые будут направлены на восстановление медицинского учреждения.

Помочь больнице можно перечислив средства на счет "Охматдета". Это можно сделать по этой ссылке

Также можно перекинуть деньги на банку здесь

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля российская ракета ударила по больнице "Охматдет". По информации министерства здравоохранения, полное разрушение получил корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ "Охматдет". И другие помещения.



