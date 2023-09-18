Последствия российского вторжения в Украину видны вблизи Норвегии

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Slava Kot
Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что из-за войны в Украине российские силы, находящиеся вблизи норвежской границы, составляют лишь 20% от количества, которое было в начале 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Генерал Эйрик Кристоферсен. Фото из открытых источников
Норвегия входит в НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике. Скандинавская страна граничит с Кольским полуостровом, где находится большинство ядерного оружия России, а также ее Северный флот.
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Норвежский генерал Эйрик Кристоферсен утверждает, что Путин "отлично" знает, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для России.
Подобную позицию высказал адмирал Роб Бауэр по поводу позиции России на вступление Финляндии в НАТО.
Напомним, что Путин среди причин войны в Украине называл милитаризацию населения и расширение НАТО на восток. По словам российского президента, подобные действия представляют угрозу для Москвы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян осталась одна возможность попасть в Европу на собственных автомобилях с российскими номерными знаками.
Также "Комментарии" писали, что Россия нашла нового врага в Европе. Она внесла скандинавскую страну в список "недружественных" государств, проводит парады на ее островах, а также требует миллионных компенсаций за оленей.
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Николай
сегодня, 09:10
Слава Украине !!! Я много думаю и спрашиваю , почему русские не бегут в ком.Китай и КНР... Чем и что делают Зюганов и наш Петя Симоненко !!! Кака из этих людей польза даже самой россии ...