logo

BTC/USD

26721.09

ETH/USD

1633.13

LTC/USD

64.83

USD/UAH

37.99

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Последствия российского вторжения в Украину видны вблизи Норвегии
commentss НОВОСТИ Все новости

Последствия российского вторжения в Украину видны вблизи Норвегии

Норвежский генерал заявил о значительном сокращении российских войск у границы с Норвегией.

сегодня, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что из-за войны в Украине российские силы, находящиеся вблизи норвежской границы, составляют лишь 20% от количества, которое было в начале 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters. 

Последствия российского вторжения в Украину видны вблизи Норвегии

Генерал Эйрик Кристоферсен. Фото из открытых источников

Норвегия входит в НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике. Скандинавская страна граничит с Кольским полуостровом, где находится большинство ядерного оружия России, а также ее Северный флот.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Норвежский генерал Эйрик Кристоферсен утверждает, что Путин "отлично" знает, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для России.

"На границе с РФ, осталось 20% российских войск от находившихся здесь до 24 февраля 2022 года. Если бы он верил, что мы угрожаем России, он не мог бы перебросить свои военные силы в Украину для войны", — сказал Кристоферсен.

Подобную позицию высказал адмирал Роб Бауэр по поводу позиции России на вступление Финляндии в НАТО.

"НАТО не представляет угрозы, и Россия это знает. Мы не собираемся атаковать их. Иначе они бы совсем по-другому реагировали на присоединение Финляндии", — сказал Бауэр.

Напомним, что Путин среди причин войны в Украине называл милитаризацию населения и расширение НАТО на восток. По словам российского президента, подобные действия представляют угрозу для Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян осталась одна возможность попасть в Европу на собственных автомобилях с российскими номерными знаками.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла нового врага в Европе. Она внесла скандинавскую страну в список "недружественных" государств, проводит парады на ее островах, а также требует миллионных компенсаций за оленей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-forces-near-norway-are-20-fewer-than-before-ukraine-war-norways-armed-2023-09-16/
Теги:
comments

Обсуждения

Николай

сегодня, 09:10

Слава Украине !!! Я много думаю и спрашиваю , почему русские не бегут в ком.Китай и КНР... Чем и что делают Зюганов и наш Петя Симоненко !!! Кака из этих людей польза даже самой россии ...


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!