Последствия российского вторжения в Украину видны вблизи Норвегии

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что из-за войны в Украине российские силы, находящиеся вблизи норвежской границы, составляют лишь 20% от количества, которое было в начале 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Генерал Эйрик Кристоферсен. Фото из открытых источников

Норвегия входит в НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике. Скандинавская страна граничит с Кольским полуостровом, где находится большинство ядерного оружия России, а также ее Северный флот.

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Норвежский генерал Эйрик Кристоферсен утверждает, что Путин "отлично" знает, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для России.

"На границе с РФ, осталось 20% российских войск от находившихся здесь до 24 февраля 2022 года. Если бы он верил, что мы угрожаем России, он не мог бы перебросить свои военные силы в Украину для войны", — сказал Кристоферсен.

Подобную позицию высказал адмирал Роб Бауэр по поводу позиции России на вступление Финляндии в НАТО.

"НАТО не представляет угрозы, и Россия это знает. Мы не собираемся атаковать их. Иначе они бы совсем по-другому реагировали на присоединение Финляндии", — сказал Бауэр.

Напомним, что Путин среди причин войны в Украине называл милитаризацию населения и расширение НАТО на восток. По словам российского президента, подобные действия представляют угрозу для Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у россиян осталась одна возможность попасть в Европу на собственных автомобилях с российскими номерными знаками.

Также "Комментарии" писали, что Россия нашла нового врага в Европе. Она внесла скандинавскую страну в список "недружественных" государств, проводит парады на ее островах, а также требует миллионных компенсаций за оленей.