Последствия подрыва Каховской ГЭС могут ощутить страны Средиземноморья

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру и они могут добраться до Средиземноморья. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Андрей Ермак про экоцид

По его данным, в результате подрыва более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплено и, по меньшей мере, половина из них погибнет. И это больше, чем площадь лесов Исландии. Сейчас Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой — ориентировочно, погибло 95 тысяч тонн живых биоресурсов.

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Теперь на берегах Черного моря в Болгарии и Турции также находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев. Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из Южного региона Украины. В общей сложности, на затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных.



"За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", – отмечает Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

Между тем, в России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, есть погибшие. Предварительно говорят о четырех погибших работниках, привлеченных к производству оружия на этом военном производстве.

"Скромный, но стабильный прогресс": Би-би-си об украинском контрнаступлении. Корреспондент Би-би-си побывал в расположении 68-й егерской бригады ВСУ, в окрестностях недавно освобожденного села Благодатное.

А Россия передвигает ракетные комплексы к границе с Украиной. Военнослужащие российской армии недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Это говорит о том, что захватчикам РФ не хватает для обстрелов высокоточных ракет.



