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Последствия подрыва Каховской ГЭС могут ощутить страны Средиземноморья

Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак

сегодня, 18:59
Автор:
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Константин Куликов
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В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пятна масла и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру и они могут добраться до Средиземноморья. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Последствия подрыва Каховской ГЭС могут ощутить страны Средиземноморья

Андрей Ермак про экоцид

По его данным, в результате подрыва более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплено и, по меньшей мере, половина из них погибнет. И это больше, чем площадь лесов Исландии. Сейчас Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой — ориентировочно, погибло 95 тысяч тонн живых биоресурсов.


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Теперь на берегах Черного моря в Болгарии и Турции также находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев. Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из Южного региона Украины. В общей сложности, на затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных.

"За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", – отмечает Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

Между тем, в России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, есть погибшие. Предварительно говорят о четырех погибших работниках, привлеченных к производству оружия на этом военном производстве.

"Скромный, но стабильный прогресс": Би-би-си об украинском контрнаступлении. Корреспондент Би-би-си побывал в расположении 68-й егерской бригады ВСУ, в окрестностях недавно освобожденного села Благодатное.

А Россия передвигает ракетные комплексы к границе с Украиной. Военнослужащие российской армии недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Это говорит о том, что захватчикам РФ не хватает для обстрелов высокоточных ракет.



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