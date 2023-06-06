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Последствия подрыва Каховской ГЭС добираются до Николаева: подробности

Правительство выделило 120 млн грн для обеспечения жителей Николаева питьевой водой

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

В результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 сантиметра. Хорошая новость, что пока что изменений не произошло. Как передает портал "Комментарии", об этом в Телеграмм сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Последствия подрыва Каховской ГЭС добираются до Николаева: подробности

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Сейчас опасности подтопления нет. Следим за ситуацией. Буду периодически обновлять для вас цифры", — написал Николаевский городской голова.


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Стоит отметить, что Николаев расположен на месте слияния рек Южный Буг и Ингул, которые впадают в Бугский лиман, а уже тот через 47 километров сливается с Днепром в районе оккупированной Кинбурнской косы.

Отметим, 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на подрыв Каховской ГЭС. Как всегда винят Украину.




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Источник: https://t.me/senkevichonline/4612
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