Последняя битва Путина: Три сценария развития событий

О пессимистических сценариях дальнейшего развития событий для РФ на фоне поражений в Украине информирует американское издание Foreignaffairs, пишут "Комментарии". Да и тех сценариев маловато.



Российская империя Путина разваливается

Война президента России Владимира Путина в Украине должна была стать его коронным достижением, демонстрацией того, как далеко продвинулась Россия после распада советской империи в 1991 году. Анексия Украины должна стать первым шагом в восстановлении Российской империи. Путин намерен выставить Соединенные Штаты в качестве бумажного тигра за пределами Западной Европы и продемонстрировать, что Россия вместе с Китаем предназначена для лидерской роли в новом многополярном международном порядке. Так не вышло.

" Киев держался крепко, а украинская армия превратилась в джаггернаут, отчасти благодаря тесному партнерству с Соединенными Штатами и западными союзниками ", — говорится на страницах издания.

Российские военные, тем временем, продемонстрировали плохое стратегическое мышление и организованность. Стоящая за ней политическая система оказалась неспособной учиться на своих ошибках.

Россия идет к поражению: три основных сценария развития событий:

- Россия признает свое поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Его считают менее вероятным. При этом Путин будет пытаться всеми силами сохранить Крым.

- Провал РФ на фоне эскалации Россия будет пытаться затянуть военные действия, устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В пессимистичном виде может быть даже ядерный удар. Это приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией.

- Поражение из-за краха режима, причем решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы. РФ ожидает государственный переворот и кровавые боевые действия внутри страны.

Ранее на портале "Комментарии" говорилось, что для нового наступления Россия хочет сконцентрировать мобилизованных на одном направлении. Армия РФ будет пытаться протиснуть украинскую оборону в нескольких направлениях, чтобы высчитать самое слабое место. И уже туда они попытаются сосредоточить свое наступление с помощью ресурсов, которые сейчас мобилизуют. Это где-то в районе 200 тысяч человек, которые собираются подготовить для того, чтобы можно было скорректировать свое наступление. Но наступление может быть только в том случае, когда пойдет тяжелая техника.

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