Последний козырь РФ: Оккупанты пытаются «взять массой»

В армии Российской Федерации последним козырем в войне стало массовое использование личного состава. Об этом рассказал в телеэфире представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый , пишут "Комментарии".



Армия России бросает на фронт все больше живой силы

По данным спикера, в Украине за сутки на фронте в среднем погибают по 500-600 российских солдат.

“Сегодня – 590 человек личного состава, до этого было и 700, и 400. То есть в среднем около 500-600 убитых крутится цифра. Это в среднем и есть батальон. Это только убитыми, это без раненых”, - приводит он данные и добавляет , что сейчас большинство новейших армий делают ставки на автоматизированные системы, на беспилотные системы — в воздухе, в воде, на суше, делают упор на использование авиации, высокоточные артиллерию и ракеты. Россияне демонстрируют массовое использование личного состава как пушечного мяса.

" Просто как биомассу они берут мобилизованных, они берут бывших осужденных и пытаются просто, чтобы не было перерыва в атаках, довести до изнеможения нашу оборону, искать слабые места", - сказал спикер.

Рассказал и об атаках на Соледар. Там бросают подготовленных российских военных, но они все равно терпят огромные потери. На Бахмутском направлении кафиры из-за постоянного нашего огня даже не пытаются забирать раненых российских солдат. Спикер добавил, что есть случаи, когда "вагнеровцы" просто добивали своих раненых, чтобы не возиться с ними, не выносить с поля боя. Кроме того, у них действуют заградительные отряды.

“Более того, в самом НПК “Вагнер” действуют жесткие правила, и главное, из системы наказания - это расстрел. То есть бросил оружие – расстрел, отступил без команды – расстрел, не выполнил приказ командира – расстрел и так далее. Поэтому они зажаты между двух огней: с одной стороны - это огонь Вооруженных сил Украины, с другой стороны, если даже под этим кинжальным огнем, если ты хочешь отступить, тебя ждет удар от своих”, - сказал Череватый.

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