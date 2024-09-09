Последние дни Крымского моста: гордость Путина может уйти под воду

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Slava Kot
Украинские партизаны из группы "Атеш" заявили, что Крымский мост нуждается в срочном ремонте. По их мнению, некоторые его конструктивные элементы находятся в плохом состоянии и разрушаются, несмотря на то, что для России это важный стратегический объект из-за логистики войны.
Крымский мост. Фото из открытых источников
Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку Керченского моста, также называемого Крымским мостом.
Разрушение Крымского моста. Фото "Атеш"
Крымский мост является важным сооружением с точки зрения российской логистики, ведь он соединяет оккупированный Крымский полуостров с Таманским в РФ. Это также символ оккупации России Крыма.
Разрушение Крымского моста. Фото "Атеш"
После взрыва в 2022 году мост отстроили, но до сих пор объект подвергается атакам украинской армии. Это заставляет россиян защищать мост, в частности созданием плавучих барж или сеток, предназначенных для сдерживания подлодок и беспилотных надводных аппаратов, а также использования средств ПВО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск объяснил, почему отказался включить интернет в Крыму для украинской армии.
Также "Комментарии" писали, что в украинском школьном учебнике опубликовали карту Украины без Крыма.
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