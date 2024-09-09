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Последние дни Крымского моста: гордость Путина может уйти под воду

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте.

сегодня, 15:17
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Slava Kot

Украинские партизаны из группы "Атеш" заявили, что Крымский мост нуждается в срочном ремонте. По их мнению, некоторые его конструктивные элементы находятся в плохом состоянии и разрушаются, несмотря на то, что для России это важный стратегический объект из-за логистики войны.

Последние дни Крымского моста: гордость Путина может уйти под воду

Крымский мост. Фото из открытых источников

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку Керченского моста, также называемого Крымским мостом.

"Керченский мост доживает свои дни. Агент "Атеш" разведал Крымский мост, и сообщил, что он нуждается в экстренном ремонте. В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей", — сообщили украинские партизаны.

Последние дни Крымского моста: гордость Путина может уйти под воду - фото 2

Разрушение Крымского моста. Фото "Атеш"

Крымский мост является важным сооружением с точки зрения российской логистики, ведь он соединяет оккупированный Крымский полуостров с Таманским в РФ. Это также символ оккупации России Крыма.

Последние дни Крымского моста: гордость Путина может уйти под воду - фото 3

Разрушение Крымского моста. Фото "Атеш"

После взрыва в 2022 году мост отстроили, но до сих пор объект подвергается атакам украинской армии. Это заставляет россиян защищать мост, в частности созданием плавучих барж или сеток, предназначенных для сдерживания подлодок и беспилотных надводных аппаратов, а также использования средств ПВО.

"Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания. Также стоит отметить, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым", — указывает "Атеш" в своем отчете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск объяснил, почему отказался включить интернет в Крыму для украинской армии.

Также "Комментарии" писали, что в украинском школьном учебнике опубликовали карту Украины без Крыма.



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