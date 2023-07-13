После угроз Лаврова в Пентагоне сделали заявление по F-16

Соединенные Штаты считают, что ситуация на поле боя между Украиной и Россией не идеальна для передачи истребителей F-16. Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет Politico со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

F-16

Во время брифинга Пентагона директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что условия на поле боя сейчас могут оказаться не идеальными для передачи Украине F-16. Он отметил, что у России есть мощная ПВО, и это негативно скажется на работе истребителей.

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Однако он также считает, что в любой момент ситуация на фронте может измениться. Также в Пентагоне отметили, что на ход боевых действий может повлиять передача Украине танков M1 Abrams, прибытие которых запланировано на осень.

Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому изданию Лента.ру предостерег Запад от передачи F-16 Украине. В частности, он заявил, что сам факт появления в Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза Запада в ядерной сфере. По его словам, Запад этими своими действиями создает экзистенциальную угрозу для России, которая будет защищаться "всеми имеющимися средствами".

Напомним, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден принял решение поднять вопрос перед Конгрессом о продаже Турции F-16. В свою очередь Анкара согласилась дать добро на вступление в НАТО Швеции, против чего она долго выступала.

Тем временем, луганским "чмобикам" выдали оружие столетней давности.

Россияне устроили массовую драку в военном лагере.

Путин же прокомментировал возможное членство Украины в НАТО.