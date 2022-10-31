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После удара РФ ситуация в Харькове очень сложная: мэр раскрыл подробности

Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня утром страна-агрессор нанесла ракетный удар по Харькову. Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. На данный момент в городе удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию метро, а троллейбусы и трамваи заменили автобусами. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

После удара РФ ситуация в Харькове очень сложная: мэр раскрыл подробности

Харьков. Фото: из открытых источников

"После утренних прилетов ситуация в Харькове довольно сложная", — констатировал градоначальник.

По словам Игоря Терехова, после утренней атаки врага во многих домах харьковчан нет воды. Энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить подачу воды в дома горожан.

Рашисты бьют по Харькову с первых дней полномасштабной войны, наносят удары по гражданской инфраструктуре, терроризируя местное население.                                                                                                                                      

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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/538
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