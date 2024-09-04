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После удара по Полтаве президент Латвии призвал изменить политику Запада к Украине

Эдгарс Ринкевичс призывает Запад снять все запреты для Украины по использованию оружия.

сегодня, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на российский ракетный удар по учебному заведению и больнице в Полтаве. Латвийский лидер призвал Запад снять все ограничения на использование западного оружия для Украины.

После удара по Полтаве президент Латвии призвал изменить политику Запада к Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников

Эдгарс Ринкевичс в социальной сети X прокомментировал очередной ракетный удар России по Украине. По его словам, Западу следует отказаться от риторики об эскалации и дать разрешение на полное использование иностранного оружия для ударов по России.

"Ограничения, наложенные на Украину на использование всего оружия против России, должны быть отменены. Речь идет не об эскалации, а о выживании невинных людей", — заявил Ринкевичс.

3 сентября Россия нанесла ракетный удар по учебному заведению и больнице в Полтаве. В результате атаки погиб 51 человек, еще более 200 получили ранения. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что во время удара в институте проходил учебный процесс. Около девяти начал раздаваться сигнал воздушной тревоги, все отправились в укрытие, но через несколько минут после тревоги прогремели взрывы.

С 4 сентября в Полтаве объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара. Офис генпрокурора сообщил, что начал досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины из-за российского ракетного удара по Полтаве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме отреагировали на удар РФ по Полтаве. Кроме того, инцидент также прокомментировал президент США Джо Байден.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал об ужасных подробностях прилета двух баллистических ракет в Полтаве.



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