После удара по Полтаве президент Латвии призвал изменить политику Запада к Украине

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Slava Kot
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на российский ракетный удар по учебному заведению и больнице в Полтаве. Латвийский лидер призвал Запад снять все ограничения на использование западного оружия для Украины.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото из открытых источников
Эдгарс Ринкевичс в социальной сети X прокомментировал очередной ракетный удар России по Украине. По его словам, Западу следует отказаться от риторики об эскалации и дать разрешение на полное использование иностранного оружия для ударов по России.
3 сентября Россия нанесла ракетный удар по учебному заведению и больнице в Полтаве. В результате атаки погиб 51 человек, еще более 200 получили ранения. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что во время удара в институте проходил учебный процесс. Около девяти начал раздаваться сигнал воздушной тревоги, все отправились в укрытие, но через несколько минут после тревоги прогремели взрывы.
С 4 сентября в Полтаве объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара. Офис генпрокурора сообщил, что начал досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины из-за российского ракетного удара по Полтаве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме отреагировали на удар РФ по Полтаве. Кроме того, инцидент также прокомментировал президент США Джо Байден.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал об ужасных подробностях прилета двух баллистических ракет в Полтаве.
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