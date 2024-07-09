После удара по «Охматдету» РФ активизировала сеть блоггеров: к чему призывают

Как сообщил политолог Дмитрий Золотухин, последние 24 часа происходит нашествие блоггерок-супермам, пишущих о мирных переговорах.

Удар по больнице "Охматдет"

"В последний раз мы фиксировали заход людей Алишера Усманова в блогерскую тусовку Украины где-то в 2017 году. Тогда украинских "миллионников", еще не являвшихся очень миллионниками, даже приглашали потусоваться в Москву. Поездить по клубам. Сделать немного контента. Сейчас организовывать проплаченное продвижение контента, выгодного Кремлю, через блогосферу – достаточно проблемное занятие. Если СБУ зафиксирует транзакцию – это уже статья. Да и таких управленческих возможностей у Кремля не так много сейчас", — отметил эксперт.

Следовательно, по его словам, гипотезы о том, что это естественный процесс, или же – это inside job, когда президент работает с блогосферой, формируя удобную для какой-то стратегии адженду, также имеют право на жизнь.

При этом Золотухин напомнил, что блоггеры могут использовать свою репутацию по следующим причинам: им за это заплатили; они думают, что эти тезисы зайдут для их аудитории; сочетание двух вышеупомянутых факторов

"В любом случае, сбрасывать со счетов тот факт, что у целевой аудитории 18-30 лет (и мужчины, и женщины) есть реальный запрос на мирные переговоры с сатаной – было бы не разумно. Такой запрос есть. И вчера он был вербализирован. И, даже, не столь важно, была ли это внутренняя/внешняя ипсо, или это естественный процесс", — заявил Золотухин.

По его словам, нужно осознать, что это не хорошо и не плохо, это – реальность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 8 июля нанесла массированный ракетный удар. В частности, ракеты прилетели в "Охматдет" и роддом.



