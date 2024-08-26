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После ракетной атаки РФ в «Укрэнерго» сообщили, какое решение приняли по экспорту электроэнергии

После массированной ракетно-дроновой атаки Украина отказалась от экспорта электроэнергии

сегодня, 12:19
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Ткачик Олеся

В течение части июля, а также в течение всего августа украинцы потребляли электроэнергию почти бесперебойно, а энергетики не применяли отключения света. В определенные дни и часы солнечной активности, когда возникал ситуативный избыток электроэнергии в системе, НЭК "Укрэнерго" реализовывали экспорт избыточной энергии за границу, сообщил на брифинге Юрий Бойко.

После ракетной атаки РФ в «Укрэнерго» сообщили, какое решение приняли по экспорту электроэнергии

Экспорт электроэнергии

При этом советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" заверил, что у энергетиков было всего два варианта: либо реализовать излишек энергии за границу, либо оплатить нереализованную энергию. Следовательно, НЭК "Укрэнерго" выбирало первое предложение, когда это было возможно. То есть, подчеркнул Бойко, измены никакой не было.

Он отметил, планировалось, что при условии отсутствия вражеских обстрелов, потребители должны не почувствовать нехватки электроэнергии до конца октября месяца. А избыток энергии должен был идти на продажу. Впрочем, утро 26 августа изменило ситуацию.

"До конца октября не планировалось применение больших ограничений, а то вообще могли пройти без ограничений. Поскольку на этот период приходится минимум нагрузок в энергосистеме. Мощностей должно было хватить, чтобы обеспечить электроэнергию потребителей в режиме 24 на 7", — отметил Бойко.

Однако, по его словам, враг нанес удар по объектам энергетики, но специалисты уже работают над устранением последствий вражеской атаки и занимаются восстановительными работами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе в "Укрэнерго" сообщили , что возобновят экспорт электроэнергии с 25 августа.

Впрочем, как отметил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетного удара 26 августа ситуация в энергетике остается сложной.





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Источник: https://www.youtube.com/live/EkghEl3tteI
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