После ракетного удара исчезло отопление в 120 многоэтажках Запорожья: подробности

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Кравцев Сергей
Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города, прекращение подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телерамм сообщил глава ОВА Александр Старух
Восстановление света в Запорожье. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — почему мир до сих пор надеется на переговоры с Кремлем – в чем может быть опасность для Украины, которой могут подталкивать некоторые страны на Западе.
Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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