После ракетного удара исчезло отопление в 120 многоэтажках Запорожья: подробности

Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города, прекращение подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телерамм сообщил глава ОВА Александр Старух

Восстановление света в Запорожье. Фото: из открытых источников

"Какими бы аргументами не прикрывались российские захватчики, их террористические действия на самом деле направлены на создание гуманитарной катастрофы. Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пошло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения — 23:00 сегодняшнего дня (Ред. – 19 ноября)", – отметил руководитель Запорожской области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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