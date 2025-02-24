Как передает портал "Комментарии", в России не скрывают, что снова начнут боевые действия в случае заключения краткосрочного перемирия с Украиной. В частности, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия стремится к долгосрочному мирному соглашению по Украине, которое направлено на устранение "первопричин конфликта".

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

При этом, по словам замминистра, быстрое прекращение огня приведет к такому же быстрому возобновлению боевых действий в будущем.

Рябков заявил, что Россия признает желание американской стороны двигаться к быстрому прекращению огня.

"Но... прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к быстрому возобновлению боевых действий и возобновлению конфликта с еще более серьезными последствиями, в том числе и для российско-американских отношений. Мы этого не хотим", — заявил он.

Российский дипломат также сказал, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде не внесли большей ясности в мирный план президента Дональда Трампа по Украине.

Отметим, министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что Россия прекратит войну против Украины, но только когда на переговорах будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. В то же время топ-диплома России отметил, что Москва готова вести переговоры, как с Евросоюзом, так и с Украиной, но во время переговоров боевые действия прекращаться не будут.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор, как и ранее, не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".



