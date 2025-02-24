Россия прекратит войну против Украины, но только когда на переговорах будут достигнуты устраивающие стороны договоренности. В то же время топ-диплома России отметил, что Москва готова вести переговоры, как с Евросоюзом, так и с Украиной, но во время переговоров боевые действия прекращаться не будут. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр отметил, что, если переговоры пройдут успешно и Россия получит те условия, на которых настаивает, то война может прекратиться.

При этом министр детализировал, что вариант с "замирением сразу", остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит.

Сергей Лавров добавил, что на невступление Украины в НАТО должна быть "железобетонная" договоренность.

Комментируя недавнюю встречу с представителями США в Саудовской Аравии российский министр заявил, что она дала надежду на нормальный диалог с Вашингтоном.

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"Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США", — заявил лидер ХДС.

Политик подчеркнул, что из заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично будущее Украины.



