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На Западе узнали план Путина по переговорах

WSJ пишет о том, что Россия планирует затягивать переговоры до бесконечности

24 февраля 2025, 08:10
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор, как и ранее, не хочет быстрого прекращения огня и планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на поле боя для формирования своих условий по завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

На Западе узнали план Путина по переговорах

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Москва уже имеет богатый опыт использования военного наступления для улучшения своей позиции на переговорах. Эту стратегию Москва применяла, начиная с Сирии и заканчивая переговорами в Ялте во время Второй мировой войны.

В последние дни казалось, что политика США решительно меняется в пользу России. Однако воплотить этот сдвиг в соглашения за столом переговоров будет непросто. Путин преследует цели, выходящие далеко за рамки территориальных завоеваний, которых его войска добились в Украине.

"Внутри Кремля есть значительные сомнения в том, что Трамп и его люди понимают всю трудность или сложность вопросов, которые необходимо решить", — сказал бывший советник Белого дома по России Томас Грэм.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска, если Украина не согласится на их условия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters". Информагентство ссылается на три источника, знакомых с этим вопросом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп может растоптать главную мечту украинцев: о чем идет речь.

Ранее "Комментарии" писали – в России анонсировали еще одну встречу с США: что на ней собираются обсудить.




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