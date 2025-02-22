Начался жесткий шантаж Украины: чем угрожают США, в случае отказа от соглашения об ископаемых

Американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink компании Илона Маска, если Украина не согласится на их условия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters". Информагентство ссылается на три источника, знакомых с этим вопросом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, переговорщики со стороны США давят на Киев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. Как один из рычагов давления рассматривается возможность отключения страны от Starlink.

"Продление доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и Зеленским", – говорится в сообщении.

Во время встречи Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым, сообщил Reuters источник.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев хотели бы, чтобы пришло то время, когда российский диктатор Владимир Путин и все россияне, которые взяли в руки оружие, понесли наказание за военные преступления против Украины. Во многом, когда это могло случится зависело от США. Вот только администрация Дональда Трампа уже дала понять, что может прекратить международные усилия по преследованию России за вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph", ссылаясь на слова западных чиновников.



