Трамп может растоптать главную мечту украинцев: о чем идет речь

Большинство украинцев хотели бы, чтобы пришло то время, когда российский диктатор Владимир Путин и все россияне, которые взяли в руки оружие, понесли наказание за военные преступления против Украины. Во многом, когда это могло случится зависело от США. Вот только администрация Дональда Трампа уже дала понять, что может прекратить международные усилия по преследованию России за вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph", ссылаясь на слова западных чиновников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В издании напомнили, что представители США отказались назвать Россию "агрессором" на встрече "ключевой группы" стран, которые готовят трибунал в стиле Нюрнберга для суда над российским диктатором Владимиром Путиным за его военные преступления.

Кроме того, Вашингтон также не хочет был соавтором заявления ООН, которое поддерживает территориальную целостность Украины и требует от РФ вывести свою армию с территории Украины.

"Администрация Трампа также отказалась подписать запланированное на понедельник заявление G7, в котором Россия будет названа "агрессором" в войне с Украиной по случаю третьей годовщины конфликта. Президент США обвинил Украину в развязывании войны, назвал Владимира Зеленского "диктатором" и настаивал на том, чтобы Россию пригласили обратно в альянс промышленно развитых стран", — отметили в "The Telegraph".

Таким образом европейские чиновники обеспокоены, ведь доброжелательная позиция Трампа в отношении Путина может привести к тому, что российскому диктатору простят его преступные действия на территории Украины.

Поэтому подготовка к финальной встрече "ключевой группы" остается под вопросом. Известно, что группа возглавляет коалицию из 40 стран для создания Специального трибунала по агрессии против Украины, как это было после Второй мировой войны.

Эта коалиция предполагает, что США и другие страны присоединятся к Украине, чтобы предоставить юрисдикцию специальному уголовному трибуналу для расследования преступления агрессии и тех, кто его совершил и был причастен к этому.

"Если они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", — отметил один чиновник об оппозиции США к определению России агрессором.

Таким образом если поддержка трибунала со стороны Вашингтона потеряется, то это станет серьезным ударом по международной репутации и авторитету проекта.

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