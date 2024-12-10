После падения режима Асада Путин загнан в угол: почему войну против Украины придется заканчивать

Путинский режим раскрутил маховик пропаганды, убеждая россиян в необходимости полной капитуляции Запада и Украины, но после событий в Сирии Москва может пересмотреть свои взгляды. в итоге, мирное соглашение между Украиной и Россией может стать для российского диктатора Владимира Путина "горькой пилюлей", но это будет для него самым разумным шагом. Этот шаг может обеспечить "независимость России" и возобновление отношений с Западом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Post.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Кровавое правление" Асада и его семьи в Сирии закончилось спустя 53 года. СМИ пишет, что это огромная потеря как для иранского режима, так и для Путина — главных "спонсоров" режима Асада. Теперь Путин должен дважды задуматься о том, стоит ли продолжать войну против Украины с большим риском для себя.

В материале говорится, избранный президент Дональд Трамп извлек один умный урок: проигрыш в Сирии является еще одной причиной для кремлевского лидера отступить в Украине, поскольку это явный признак того, что его имперские амбиции превышают его возможности, несмотря на его союз с Ираном и Китаем.

Сообщается, что Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец войне в Украине, но также и то, что он не собирается просто бросить Киев. Это шанс для Путина выйти из тени, возобновить взаимодействие с Западом и избавиться от своей нынешней унизительной зависимости от Пекина.

"Зачем рисковать, оставаясь пешкой Пекина, когда экономика Китая и так находится в плачевном состоянии, а Трамп еще и настраивается на торговую расплату?", — говорится в материале.

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