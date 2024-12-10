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Кравцев Сергей
Путинский режим раскрутил маховик пропаганды, убеждая россиян в необходимости полной капитуляции Запада и Украины, но после событий в Сирии Москва может пересмотреть свои взгляды. в итоге, мирное соглашение между Украиной и Россией может стать для российского диктатора Владимира Путина "горькой пилюлей", но это будет для него самым разумным шагом. Этот шаг может обеспечить "независимость России" и возобновление отношений с Западом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Post.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
В материале говорится, избранный президент Дональд Трамп извлек один умный урок: проигрыш в Сирии является еще одной причиной для кремлевского лидера отступить в Украине, поскольку это явный признак того, что его имперские амбиции превышают его возможности, несмотря на его союз с Ираном и Китаем.
Сообщается, что Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец войне в Украине, но также и то, что он не собирается просто бросить Киев. Это шанс для Путина выйти из тени, возобновить взаимодействие с Западом и избавиться от своей нынешней унизительной зависимости от Пекина.
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Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе рассказали, как Украина сама помогает россиянам быстро продвигаться вперед.
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