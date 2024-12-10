Стали известны ключевые пункты мирного плана, который прорабатывают советники Трампа

Политические планы, разрабатываемые людьми из окружения Дональда Трампа, включают следующие пункты: прекращение огня для замораживания конфликта; гарантии безопасности для Украины; помощь в восстановлении; частичное смягчение санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Atlantic.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сам Трамп демонстрирует стремление оставить свой след в истории как "великий миротворец". Он уже не так, как раньше одаривает Путина комплиментами. Нынешний Путин уже не выглядит триумфатором: война затянулась на три года, привела к колоссальным потерям в людях и технике, экономическому спаду и потере стратегического влияния.

Также в публикации описан самый реалистичный сценарий для Украины. Первым пунктом в нем идет отложение членства Украины в НАТО. По мнению автором публикации, пауза на пути к членству в Альянсе могла бы стать временным компромиссом, пока Украина не будет полностью готова к интеграции в альянс.

Вторым пунктом идет обеспечение независимости. Россия должна быть лишена какого-либо влияния на украинскую политику и общество.

Третий пункт – масштабная реконструкция. Европейские доноры, в частности за счет замороженных российских активов, могут стать основным источником финансирования.

Четвертый пункт – гарантии безопасности. Журналисты считают важным обеспечить присутствие европейских военных сил на территории Украины. Это может включать польские, британские, французские и другие подразделения общей численностью до 100 000 военных. Эти гарантии безопасности, вместе с расширением санкций против России, создадут условия для ослабления Кремля и укрепления позиций Украины.

В статье говорится, что война в Украине открыла слабые места российского режима. Экономическое давление, падение рубля, инфляция и военные потери подрывают стабильность Кремля. Усиление санкций, например, против "Газпрома", могло бы ухудшить ситуацию, создав дополнительное давление на российскую экономику.

"Сценарий, при котором Трамп, Европа и США объединятся вокруг Украины, остается сложным, но реальным, пишет издание. Этот процесс потребует от Европы решимости, от США — лидерства, а от России — готовности принять поражение, даже, если Путин будет вынужден подавать это как победу", – констатировали авторы материала.

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