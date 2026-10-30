После оккупации Донбасса Путин окончательно сорвется: какой новый ультиматум РФ поставит Киев на грань

Украинский вопрос остается центральной темой мировой политики, а любые переговорные процессы между Киевом, Москвой и западными партнерами сопровождаются взаимными требованиями и ультиматумами. Несмотря на многочисленные заявления о готовности к диалогу, Россия продолжает настаивать на собственном видении завершения войны, часто противоречащей базовым интересам Украины. В то же время, международная ситуация меняется, что может подтолкнуть Кремль к формулированию новых условий для возможного урегулирования конфликта. Портал "Комментарии" поинтересовался у искусственного интеллекта, какое жесткое требование российский диктатор Владимир Путин выдвинет Украине на переговорах.

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Чат-бот Copilot считает, что если Кремль выдвинет новый ультиматум, его главной целью будет не столько завершение войны, сколько закрепление достигнутых Россией результатов. В частности, Москва может потребовать международного признания контроля над оккупированными территориями или длительной заморозки вопроса их статуса. Еще одним принципиальным условием может стать отказ Украины от вступления в НАТО. Кремль, вероятно, попытается добиться закрепления нейтрального статуса нашего государства через международные договоренности.

Кроме того, Россия может настаивать на ограничении украинского военного потенциала: сокращении численности армии, запрете размещения отдельных видов вооружения или усилении контроля над оборонной сферой. Такие требования представляли бы серьезную угрозу Украине, ведь ослабление ее обороноспособности могло бы создать условия для нового российского наступления и усиления давления в будущем.

Чат-бот Gemini утверждает, что новый ультиматум Путина вряд ли будет содержать принципиально новые требования. Кремль может снова прибегнуть к тактике максимальных условий, предоставляя их в качестве основы для переговоров. В первую очередь Москва, вероятно, будет настаивать на передаче ей остального Донбасса, признании фактической оккупации Крыма и захваченных частей Запорожской и Херсонской областей. Среди других возможных требований – закрепление нейтрального статуса Украины, отказ от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ. Не исключено, что Россия также будет поднимать вопрос о расширении собственных гарантий безопасности и изменении границ присутствия НАТО.

В то же время главная цель Кремля может заключаться не в том, чтобы Киев согласился на эти условия, а в том, чтобы представить Украину якобы препятствующей миру стороной. Так Москва постарается усилить давление на Вашингтон и добиться принуждения Украины к односторонним уступкам. Однако подобный сценарий не гарантирует завершение войны. Если Запад согласится на территориальные уступки без надежных гарантий безопасности Киева, прекращение боевых действий может стать лишь временной паузой перед новой российской агрессией.

Чат-бот Grok утверждает, что новый ультиматум Кремля может содержать ряд требований, направленных на достижение российских целей по дипломатическому пути. В частности, Москва, вероятно, потребует признать оккупированные территории российскими и вывести украинские войска из подконтрольных Киеву районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Еще одним условием может стать закрепление нейтрального статуса Украины, отказ от вступления в НАТО и ограничение военно-технического сотрудничества с западными партнерами.

Кроме того, Россия может добиваться сокращения численности ВСУ, запрета размещения иностранных военных контингентов и определенных видов вооружения в Украине. Не исключено, что Кремль будет поднимать также гуманитарные и экономические вопросы: от изменения статуса русского языка до отмены санкций и отказа от репараций. Выполнение таких условий фактически означало бы значительные уступки со стороны Киева. В то же время, эти требования могут быть инструментом давления на Украину и ее партнеров, попыткой ослабить единство Запада и создать основу для дальнейшей эскалации.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что в случае появления нового ультиматума, Россия будет пытаться добиться не только военных, но и стратегических политических уступок от Украины. Скорее всего, речь пойдет о территориальных вопросах, гарантиях безопасности, статусе украинской армии и внешнеполитическом курсе государства. В то же время, шансы на принятие Киевом таких условий остаются низкими, ведь значительная часть возможных требований Кремля прямо затрагивает украинский суверенитет и право страны самостоятельно определять собственное будущее.

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