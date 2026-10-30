Після окупації Донбасу Путін остаточно зірветься: який новий ультиматум РФ поставить Киїі на межу

Українське питання залишається центральною темою світової політики, а будь-які переговорні процеси між Києвом, Москвою та західними партнерами супроводжуються взаємними вимогами та ультиматумами. Попри численні заяви про готовність до діалогу, Росія продовжує наполягати на власному баченні завершення війни, яке часто суперечить базовим інтересам України. Водночас міжнародна ситуація змінюється, що може підштовхнути Кремль до формулювання нових умов для можливого врегулювання конфлікту. Портал "Коментарі" поцікавився у штучного інтелекту, яку жорстку вимогу російський диктатор Володимир Путін висуне Україні на переговорах.

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Чат-бот Copilot вважає, що якщо Кремль висуне новий ультиматум, його головною метою буде не стільки завершення війни, скільки закріплення досягнутих Росією результатів. Зокрема, Москва може вимагати міжнародного визнання контролю над окупованими територіями або тривалого замороження питання їхнього статусу. Ще однією принциповою умовою може стати відмова України від вступу до НАТО. Кремль, імовірно, спробує домогтися закріплення нейтрального статусу нашої держави через міжнародні домовленості.

Крім того, Росія може наполягати на обмеженні українського військового потенціалу: скороченні чисельності армії, забороні на розміщення окремих видів озброєння або посиленні контролю над оборонною сферою. Такі вимоги становили б серйозну загрозу для України, адже послаблення її обороноздатності могло б створити умови для нового російського наступу та посилення тиску в майбутньому.

Чат-бот Gemini стверджує, що новий ультиматум Путіна навряд чи міститиме принципово нові вимоги. Кремль може знову вдатися до тактики максимальних умов, подаючи їх як основу для переговорів. Насамперед Москва, ймовірно, наполягатиме на передачі їй решти Донбасу, визнанні фактичної окупації Криму та захоплених частин Запорізької й Херсонської областей. Серед інших можливих вимог — закріплення нейтрального статусу України, відмова від вступу до НАТО та обмеження чисельності ЗСУ. Не виключено, що Росія також порушуватиме питання про розширення власних гарантій безпеки та зміну кордонів присутності НАТО.

Водночас головна мета Кремля може полягати не в тому, щоб Київ погодився на ці умови, а в тому, щоб представити Україну стороною, яка нібито перешкоджає миру. Так Москва намагатиметься посилити тиск на Вашингтон і домогтися примусу України до односторонніх поступок. Однак подібний сценарій не гарантує завершення війни. Якщо Захід погодиться на територіальні поступки без надійних гарантій безпеки для Києва, припинення бойових дій може стати лише тимчасовою паузою перед новою російською агресією.

Чат-бот Grok стверджує, що новий ультиматум Кремля може містити низку вимог, спрямованих на досягнення російських цілей дипломатичним шляхом. Зокрема, Москва, ймовірно, вимагатиме визнати окуповані території російськими та вивести українські війська з підконтрольних Києву районів Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей. Ще однією умовою може стати закріплення нейтрального статусу України, відмова від вступу до НАТО та обмеження військово-технічної співпраці із західними партнерами.

Крім того, Росія може домагатися скорочення чисельності ЗСУ, заборони на розміщення іноземних військових контингентів і певних видів озброєння в Україні. Не виключено, що Кремль порушуватиме також гуманітарні та економічні питання: від зміни статусу російської мови до скасування санкцій і відмови від репарацій. Виконання таких умов фактично означало б суттєві поступки з боку Києва. Водночас ці вимоги можуть бути інструментом тиску на Україну та її партнерів, спробою послабити єдність Заходу й створити підґрунтя для подальшої ескалації.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що у разі появи нового ультиматуму Росія намагатиметься домогтися не лише військових, а й стратегічних політичних поступок від України. Найімовірніше, мова йтиме про територіальні питання, безпекові гарантії, статус української армії та зовнішньополітичний курс держави. Водночас шанси на прийняття Києвом таких умов залишаються низькими, адже значна частина можливих вимог Кремля прямо зачіпає український суверенітет і право країни самостійно визначати власне майбутнє.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Зеленського відповіли на запрошення президента відвідати Москву.