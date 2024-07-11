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После обстрела "Охматдета" российский летчик выдал коллег и передал информацию ГУР

Отмечают, что российский лётчик передал фото командиров и служебные документы.

11 июля 2024, 17:17
Автор:
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Черновалова Кристина
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Обстрел Киева, который произошел 8 июля, поразил не только гражданские объекты, но и совесть некоторых российских военных. По информации издания "Информационное сопротивление", российский летчик 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской стороне документы о деятельности своей воинской части.             

После обстрела "Охматдета" российский летчик выдал коллег и передал информацию ГУР

Командиры 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Фото: Украинская правда

В переданных документах есть личные дела старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Но наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Летчик утверждает, что он и несколько его коллег были шокированы целями, которые им ставили.             

Кроме личных данных, опубликовали также и фотографию всех командиров дивизии с именами.                 

После обстрела ”Охматдета” российский летчик выдал коллег и передал информацию ГУР - фото 2

Напомним, что ракета Х-101, которая была использована для атаки, может развивать скорость до 270 км/ч и долетать до 5500 км, что позволяет производить дальние и точные удары. Кроме того, ракета способна изменять траекторию в полете, что делает ее опасным и неожиданным оружием в арсенале вооруженных сил.

Ранее "Комментарии" писали, что в результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в столице Украины погибли и пострадали люди, включая детей. По информации СБУ, удар был нанесен крылатой ракетой Х-101. Журналисты "Комментариев" решили поинтересоваться у экспертов, знали ли российские пилоты о том , что летят бомбить детскую клинику.     



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Источник: https://sprotyv.info/news/pislya-udaru-po-ohmaditu-rosijskij-lotchik-peredav-foto-komandiriv-i-sluzhbovi-dokumenti/
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