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После неудач возле Покровска россияне резко изменили направление удара: готовят котел

Россияне активизировались на Кураховском направлении, пытаются захватить Угледар

сегодня, 15:43
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Ткачик Олеся

В последние дни на Кураховском направлении активизировались вражеские атаки, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, этот район важен для российских оккупантов, поскольку ведет к Угледару, стратегическому объекту Донецкой области, который противник стремится захватить.

После неудач возле Покровска россияне резко изменили направление удара: готовят котел

Война в Украине

“Кураховское направление в последние два-три дня становится достаточно горячим, хотя оно и было таким все это время. Нужно понимать, что Курахово — ключ к Угледару. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Угледар – это стратегическая позиция Украины. Этот город позволяет держать под контролем и угрожать постоянно столь важному коммуникационному узлу, как Волноваха (город в Донецкой области, оккупированный Россией, — ред.). И потому для противника критически важно выбить украинские подразделения из Угледара”, — сказал Грабский.

Он также отметил, что российские войска пытаются достичь сразу нескольких целей — продвинуться в Курахово, захватить энергогенерирующее предприятие, создать угрозу для Угледара, а также окружить украинские подразделения в этом районе. В то же время противник пытается заставить ВСУ отступить от Угледара, что снизило бы напряженность в районе Волновахи.

Противник не оставляет попыток решить ту задачу, которую поставил себе еще в апреле 2022 года — оттеснить Силы обороны от Угледара. Мы помним эти серьезные боевые столкновения, которые там продолжались в течение 2022-2023 годов. Сейчас враг возобновил эти попытки, и ведет достаточно активные боевые действия, но пока безуспешно", — подчеркнул военный эксперт.

Грабский подчеркнул, что ситуация в Кураховском направлении остается сложной, поскольку противник имеет преимущество в силах и средствах для ведения наступления.

По словам эксперта, еще одной причиной активизации российских войск стало отсутствие желаемых результатов в Покровском районе.

Не получив должного результата на сегодняшний день в районе Покровского направления, они пытаются перенаправить свои действия на более южное, в данном случае Кураховское направление. Именно с этим связана, в частности, такая активизация боевых действий в последнее время", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг начал активные боевые действия по всей линии фронта.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chomu-okupanty-aktyvizuvalysya-na-kurahivskomu-napryamku-poyasnyv-vijskovyj-ekspert/
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