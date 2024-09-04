После неудач возле Покровска россияне резко изменили направление удара: готовят котел

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Ткачик Олеся
В последние дни на Кураховском направлении активизировались вражеские атаки, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, этот район важен для российских оккупантов, поскольку ведет к Угледару, стратегическому объекту Донецкой области, который противник стремится захватить.
Война в Украине
Он также отметил, что российские войска пытаются достичь сразу нескольких целей — продвинуться в Курахово, захватить энергогенерирующее предприятие, создать угрозу для Угледара, а также окружить украинские подразделения в этом районе. В то же время противник пытается заставить ВСУ отступить от Угледара, что снизило бы напряженность в районе Волновахи.
Грабский подчеркнул, что ситуация в Кураховском направлении остается сложной, поскольку противник имеет преимущество в силах и средствах для ведения наступления.
По словам эксперта, еще одной причиной активизации российских войск стало отсутствие желаемых результатов в Покровском районе.
Не получив должного результата на сегодняшний день в районе Покровского направления, они пытаются перенаправить свои действия на более южное, в данном случае Кураховское направление. Именно с этим связана, в частности, такая активизация боевых действий в последнее время", — подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг начал активные боевые действия по всей линии фронта.
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