После ликвидации Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что всем предателям лучше самостоятельно сдавались украинским правоохранителям для честного суда. По его словам, находиться в России сегодня опасно, как пример Юсов указывает на смерть предателя Украины Ильи Кивы.

Спикер ГУР Андрей Юсов обратился к предателям Украины. Фото из открытых источников

Андрей Юсов призвал всех предателей вернуться в Украину и сдаться. Таким образом, в ГУР посоветовали коллаборантам самый безопасный вариант для их жизни.

"Пока мы можем подтвердить и констатировать факт, заметить и обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам: наиболее безопасным путем для вас является сдача в руки украинского правосудия, тем более когда есть уже приговор", — сказал Андрей Юсов.

По словам спикера ГУР сдача Украине станет безопаснее, чем проживание в России и других странах. Юсов подчеркнул, что Украина будет гарантировать безопасность, права и регулярное питание для предателей, сдавшихся самостоятельно.

Юсов также рассказал, почему россияне так мало показывают детали с места ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы. По его словам, смерть коллаборанта Кивы "особенно болезненна и чувствительна" для освещения среди российских пропагандистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илья Кива был убит в России. Украинская разведка подтвердила спецоперацию по ликвидации бывшего народного депутата, который после полномасштабного вторжения сбежал в Россию.

Также "Комментарии" писали о реестре предателей. В нем подсчитали количество нардепов текущего созыва Верховной Рады, которые, вероятно, являются предателями Украины.