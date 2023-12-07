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После ликвидации Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины

Украинская разведка после смерти Кивы обратилась с важным сообщением к предателям Украины.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что всем предателям лучше самостоятельно сдавались украинским правоохранителям для честного суда. По его словам, находиться в России сегодня опасно, как пример Юсов указывает на смерть предателя Украины Ильи Кивы.

После ликвидации Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины

Спикер ГУР Андрей Юсов обратился к предателям Украины. Фото из открытых источников

Андрей Юсов призвал всех предателей вернуться в Украину и сдаться. Таким образом, в ГУР посоветовали коллаборантам самый безопасный вариант для их жизни.


"Пока мы можем подтвердить и констатировать факт, заметить и обратиться к другим коллаборантам и предателям, военным преступникам: наиболее безопасным путем для вас является сдача в руки украинского правосудия, тем более когда есть уже приговор", — сказал Андрей Юсов.

По словам спикера ГУР сдача Украине станет безопаснее, чем проживание в России и других странах. Юсов подчеркнул, что Украина будет гарантировать безопасность, права и регулярное питание для предателей, сдавшихся самостоятельно.

Юсов также рассказал, почему россияне так мало показывают детали с места ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кивы. По его словам, смерть коллаборанта Кивы "особенно болезненна и чувствительна" для освещения среди российских пропагандистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илья Кива был убит в России. Украинская разведка подтвердила спецоперацию по ликвидации бывшего народного депутата, который после полномасштабного вторжения сбежал в Россию.

Также "Комментарии" писали о реестре предателей. В нем подсчитали количество нардепов текущего созыва Верховной Рады, которые, вероятно, являются предателями Украины.



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