После Харьковской еще из одной области Украины начали эвакуировать людей

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Slava Kot
Из двух населенных пунктов Сумской области вблизи российской границы эвакуировали 1,5 тыс. человек из которых 200 – это дети. Причиной эвакуации из Белополья и Ворожбы стала повышенная интенсивность российских обстрелов.
Эвакуация населения. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал о ситуации в области, в том числе об эвакуации людей из Белополья и Ворожбы из-за активных действий россиян.
Как сообщил руководитель Сумской ОВА из этих населенных пунктов, были эвакуированы 1,5 тыс. человек, в том числе и 200 детей. Большинство эвакуированных остается в Сумской области у своих родственников или специально обустроенных местах. Однако эвакуированные также имеют возможность уехать в другие области Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 13 мая руководство Сумской ОВА приняло решение о проведении эвакуации из двух населенных пунктов вблизи российской границы — Белополья и Ворожбы.
Также "Комментарии" писали, что после наступления россиян на Харьковскую область в регионе началась массовая эвакуация людей из населенных пунктов, попадающих под постоянный активный обстрел сил РФ.
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