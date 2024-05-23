После Харьковской еще из одной области Украины начали эвакуировать людей

Из двух населенных пунктов Сумской области вблизи российской границы эвакуировали 1,5 тыс. человек из которых 200 – это дети. Причиной эвакуации из Белополья и Ворожбы стала повышенная интенсивность российских обстрелов.



Эвакуация населения. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал о ситуации в области, в том числе об эвакуации людей из Белополья и Ворожбы из-за активных действий россиян.

"Интенсивность обстрелов этого населенного пункта, этой общины значительно возросла по сравнению с другими населенными пунктами. В целом — в десятки раз увеличились. Поэтому, чтобы не подвергать опасности население, а в первую очередь детей, на Совете обороны было принято решение об эвакуации из этого населенного пункта и Ворожбы, расположенной неподалеку", — сказал Артюх.

Как сообщил руководитель Сумской ОВА из этих населенных пунктов, были эвакуированы 1,5 тыс. человек, в том числе и 200 детей. Большинство эвакуированных остается в Сумской области у своих родственников или специально обустроенных местах. Однако эвакуированные также имеют возможность уехать в другие области Украины.

"Люди могут выезжать в другие регионы, нам предоставляют такую возможность западные области, существуют эвакуационные маршруты как автобусные, так и железнодорожные", — пояснил Артюх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 13 мая руководство Сумской ОВА приняло решение о проведении эвакуации из двух населенных пунктов вблизи российской границы — Белополья и Ворожбы.

Также "Комментарии" писали, что после наступления россиян на Харьковскую область в регионе началась массовая эвакуация людей из населенных пунктов, попадающих под постоянный активный обстрел сил РФ.