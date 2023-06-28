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После громкой ночи – в Мелитополе снова взрывы (ФОТО)

После сообщений о взрывах появилось фото работы ПВО оккупантов

сегодня, 11:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в среду, 28 июня, произошли взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

После громкой ночи – в Мелитополе снова взрывы (ФОТО)

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Громко в Мелитополе", — пестрят сообщения в пабликах.


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Оккупанты отчитываются, что якобы причин для паники нет, потому как эффективно сработала вражеская ПВО. В подтверждение своих слов россияне публикуют фото неба, где видно след от ракеты ПВО. Также, по данным Telegram-каналов, после взрыва заработала снова сирена.

Стоит отметить, что этой ночью в Мелитополе также было неспокойно. Сами оккупанты заявляли о том, что прозвучало минимум шесть громких взрывов.

На Запорожском направлении последнее время постоянно слышны взрывы. Оккупанты теряют много складов с боекомплектами, техники, несут потери в живой силе.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что продвижение украинских войск проходит медленнее, чем планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины – россияне более, чем за полугодие создали мощную оборону. Он также отметил, что пока сложно сказать, ослабил ли как-то российскую оборону однодневный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что на данный момент можно сказать о состоянии российско-украинской войны, в том числе после пригожинского бунта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – подрыв, а затем и уничтожение российскими войсками Каховской ГЭС не доставил украинским защитникам те хлопоты, на которые рассчитывали россияне. Наши воины вкладываются в план контрнаступления, который был утвержден еще раньше. Об этом во время брифинга заявила спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

После громкой ночи – в Мелитополе снова взрывы (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/riamelitopol/94705
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