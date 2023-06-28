После громкой ночи – в Мелитополе снова взрывы (ФОТО)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в среду, 28 июня, произошли взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Громко в Мелитополе", — пестрят сообщения в пабликах.

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Оккупанты отчитываются, что якобы причин для паники нет, потому как эффективно сработала вражеская ПВО. В подтверждение своих слов россияне публикуют фото неба, где видно след от ракеты ПВО. Также, по данным Telegram-каналов, после взрыва заработала снова сирена.

Стоит отметить, что этой ночью в Мелитополе также было неспокойно. Сами оккупанты заявляли о том, что прозвучало минимум шесть громких взрывов.

На Запорожском направлении последнее время постоянно слышны взрывы. Оккупанты теряют много складов с боекомплектами, техники, несут потери в живой силе.

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