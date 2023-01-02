После атаки ВСУ в Запорожской области у россиян несколько вагонов 300-ых

Украинская армия нанесла удар по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области, говорится в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

"Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Путин готовит Россию к новой волне мобилизации: почему это может стать ошибкой.

Также издание "Комментарии" сообщало — уже есть претендент на российскую территорию: Алексей Данилов намекнул, о какой стране идет речь. По словам данилова, у россиян могут появиться новые "собственники". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас. При этом секретарь СНБО не стал прямо отвечать на вопрос, имеет ли он ввиду Китай, который очень хитро выстраивает сейчас свои отношения с Россией, делая эту страну полностью зависимой. Данилов лишь призвал обратить внимание на те процессы, которые сейчас происходят в самой России и внутри китайско-российских отношений.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!