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После атаки ВСУ в Запорожской области у россиян несколько вагонов 300-ых

В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения

сегодня, 08:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская армия нанесла удар по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области, говорится в утреннем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

После атаки ВСУ в Запорожской области у россиян несколько вагонов 300-ых

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

"Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили свыше 175 раненых военнослужащих, уничтожено 12 единиц вооружения и военной техники различного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

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Также издание "Комментарии" сообщало — уже есть претендент на российскую территорию: Алексей Данилов намекнул, о какой стране идет речь. По словам данилова, у россиян могут появиться новые "собственники". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас. При этом секретарь СНБО не стал прямо отвечать на вопрос, имеет ли он ввиду Китай, который очень хитро выстраивает сейчас свои отношения с Россией, делая эту страну полностью зависимой. Данилов лишь призвал обратить внимание на те процессы, которые сейчас происходят в самой России и внутри китайско-российских отношений.




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