После 2022-го ситуация кардинально поменялась: рискнёт ли теперь Путин применить ядерное оружие

Вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин отдаст команду применить ядерное оружие крайне минимальна. Ведь сейчас у России на фронте дела идут вполне неплохо, российская армия продвигается. Следовательно, Путину нет никакого смыла использовать самое мощное оружие. А заявления о том, что он может применить ядерное оружие он дела и раньше, но ни к чему это ни привело. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Ядерное оружие Путина

Эксперт отметил, что на данный момент, учитывая то, что, к огромному сожалению, украинские войска отступают на поле боя, угрозы применения Россией ядерного оружия в краткосрочной перспективе не существует.

"Наоборот, пускай медленно, но, тем не менее, планомерно вооруженные силы России продвигаются. В той же Курской области ВСУ перешли в оборону. Поэтому ярких успехов на фронте, которые бы грозили военным поражением России, на данный момент нет. Соответственно, и военных причин для применения ядерного оружия у РФ также нет", – прокомментировал Максим Яли.

По мнению политолога, бряцанье ядерным оружием имеет сугубо политические причины, а именно – грядущие президентские выборы в Соединённых Штатах, где Украина и угроза развязывания Третьей мировой войны и использование ядерного оружия является одним из ключевых нарративов.

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