Почему "раскручивается" тема о восстановлении Украиной ядерного оружия: как отреагирует НАТО

В Украине сделали только намек о возможности использования ядерного оружия в случае невозможности присоединения к НАТО. Однако этот тезис подхватили как на Западе, так и в России. О чем говорит "раскрутка" темы по восстановлению Украиной ядерного оружия? Могут ли такие разговоры ускорить членство Украины в Альянсе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Для Украины важно исполнение гарантий

Эксперт по национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала "Espreso" отметил, что Российская Федерация заинтересована показать, что якобы Украина готова шантажировать своих партнеров тем, что может заняться восстановлением ядерного потенциала.

По его словам, потому и "подсвечивается" тема, что якобы Украина говорит о восстановлении ядерного потенциала.

Варченко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский говорил в Брюсселе 17 октября о гарантиях партнеров перед Украиной по безопасности из-за отказа ее в свое время от ядерного оружия.

Эксперт отмечает, что российские СМИ много работают над тем, чтобы донести до европейских партнеров, что Украина и Россия "один народ", что мы все равно мыслим и "такие же дикари" как и россияне.

"Я бы сейчас остановился в том, чтобы настаивать, что Зеленский сказал, что Украина готова восстановить ядерное оружие. Это не прозвучало", — подчеркнул Варченко.

По его словам, речь шла о том, что для Украины важно выполнение гарантий, которые давались при его отказе от ядерного оружия и эти гарантии взяли на себя 5 государств, подписав Будапештский меморандум в 1994 году.

"Какими мотивами руководствовались тогда подписать это другое дело, но гарантии они на себя взяли, что Украина не будет подвергнута нападению в обмен на отказ от ядерного оружия", — сказал эксперт.

Вступление в НАТО тоже трудный процесс, он есть в приоритете

Военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько в соцсети Facebook отметил, после того, как президент Украины Владимир Зеленский упомянул о ядерном оружии, разные эксперты начали заявлять, что создание атомной бомбы является невозможной задачей из-за политических препятствий и сложного, дорогостоящего процесса.

"Плюс все будут мешать. Заблокируют границы, будут убивать наших ученых и инженеров. Будут строить другие происки. Потому что цена вопроса крайне высока: суверенитет", — отметил эксперт.

Он добавил, что вступление в НАТО тоже тяжелый процесс, он в приоритете. Кроме того, Копытько заявляет, что Украина сделала все, что нужно на данном этапе в процессе вступления в Североатлантический альянс — все остальное зависит от политического решения западных союзников.

По его словам, партнеры серьезно воспринимают возможность Украины в создании ядерного оружия в случае если это будет обозначено как национальный приоритет.

"Так как за два с половиной года они уже устали считать невозможные миссии, которые Украина выполнила. Наш МИД, наша власть в целом сейчас должна яростно отрицать желание раздобыть ЯО (уже начали, и это правильно). Логику обозначили — этого достаточно. Теперь она живет своей жизнью. И все в нее верят, потому что она правдива", — подчеркивает эксперт.

Он отметил, что теперь страны Запада могут действительно задуматься о том, чтобы пригласить Украину в НАТО на данном этапе, поскольку это будет максимально прагматичным решением.

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