Портников рассказал, когда будут мобилизовать женщин на войну

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что в случае продления войны на несколько лет Украине придется снижать мобилизационный возраст и начинать призыв женщин в армию.



Мобилизация женщин в Украине. Фото: Донецкая обр ТрО

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал более активную деятельность сотрудников ТЦК, которые начали ходить с проверками в торгово-развлекательные центры, рестораны и концерты. По его словам, чем дольше продлится война, тем больше будет подобных ситуаций.

"Нужно понимать, что по развитию войны это все будет жестче становиться. Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация", — говорит Портников.

По его словам, если война в Украине продлится несколько лет, то сначала снизят возраст мобилизации военнообязанных, а затем будут активно привлекать женщин в армию.

"Не надо иметь иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет будут призывать женщин", — прогнозирует политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат критикует украинцев, не обновляющих свои данные после принятия нового закона о мобилизации. По его словам, в Украине около шести миллионов военнообязанных не обновили данные.



Также "Комментарии" писали о том, что война в Украине может закончиться в 2025 году. Ветеран российско-украинской войны заявил, что такого результата можно достичь, если изменится ситуация с мобилизацией в Украине.