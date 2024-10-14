Портников рассказал, когда будут мобилизовать женщин на войну

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что в случае продления войны на несколько лет Украине придется снижать мобилизационный возраст и начинать призыв женщин в армию.
Мобилизация женщин в Украине. Фото: Донецкая обр ТрО
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал более активную деятельность сотрудников ТЦК, которые начали ходить с проверками в торгово-развлекательные центры, рестораны и концерты. По его словам, чем дольше продлится война, тем больше будет подобных ситуаций.
По его словам, если война в Украине продлится несколько лет, то сначала снизят возраст мобилизации военнообязанных, а затем будут активно привлекать женщин в армию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат критикует украинцев, не обновляющих свои данные после принятия нового закона о мобилизации. По его словам, в Украине около шести миллионов военнообязанных не обновили данные.
Также "Комментарии" писали о том, что война в Украине может закончиться в 2025 году. Ветеран российско-украинской войны заявил, что такого результата можно достичь, если изменится ситуация с мобилизацией в Украине.
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