Поражен корабль и подбит буксир: раскрыты детали морских потерь РФ

13 октября пятницы стало для Черноморского флота РФ настоящим "черным днем" — поражено несколько судов, в частности, буксир "Профессор Николай Муру". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Поражен корабль "Павел Державин"

"Если простым человеческим языком — немножко загрустил "Павел Державин" (Ред. – вражеский корабль) и, как выясняется, с ним еще и "Коля Муру" загрустил (Ред. – речь идет о буксирном судне "Профессор Николай Муру") вчера. Вчера была, можно сказать, такая пятница 13-го Черноморского флота РФ", — отметил Плетнчук.

Он рассказал, что дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Только со второго раза он понял, что ему пора уже "ушиваться" из украинского Севастополя.

В ВМС ВСУ также подтвердили поражение буксира.

"Его сейчас отбуксовывают. У него также есть соответствующие повреждения", — отметил он.

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