Поражен корабль и подбит буксир: раскрыты детали морских потерь РФ

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Кравцев Сергей
13 октября пятницы стало для Черноморского флота РФ настоящим "черным днем" — поражено несколько судов, в частности, буксир "Профессор Николай Муру". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Поражен корабль "Павел Державин"
Он рассказал, что дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Только со второго раза он понял, что ему пора уже "ушиваться" из украинского Севастополя.
В ВМС ВСУ также подтвердили поражение буксира.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму.
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