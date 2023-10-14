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Поражен корабль и подбит буксир: раскрыты детали морских потерь РФ

Противники отбуксовывают пораженное судно "Профессор Николай Муру", сообщили в ВМС ВСУ

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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13 октября пятницы стало для Черноморского флота РФ настоящим "черным днем" — поражено несколько судов, в частности, буксир "Профессор Николай Муру". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. 

Поражен корабль и подбит буксир: раскрыты детали морских потерь РФ

Поражен корабль "Павел Державин"

"Если простым человеческим языком — немножко загрустил "Павел Державин" (Ред. – вражеский корабль) и, как выясняется, с ним еще и "Коля Муру" загрустил (Ред. – речь идет о буксирном судне "Профессор Николай Муру") вчера. Вчера была, можно сказать, такая пятница 13-го Черноморского флота РФ", — отметил Плетнчук.


Он рассказал, что дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Только со второго раза он понял, что ему пора уже "ушиваться" из украинского Севастополя.

В ВМС ВСУ также подтвердили поражение буксира. 

"Его сейчас отбуксовывают. У него также есть соответствующие повреждения", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – появилась реакция ВСУ на удар по штабу Черноморского флота в Крыму.




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