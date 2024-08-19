Пора подписывать "мирное соглашение": с какой просьбой россияне обратились к ВСУ

В российском городе Суджа Курской области, который контролируется украинской армией, застрявшие россияне задаются вопросом, что делать дальше. Они благодарят бойцов ВСУ за хорошее отношение и просят "мирное соглашение". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Отмечается, что репортеры издания побывали на захваченной территории и не увидели никаких доказательств того, что украинские военные грабили или нападали на мирное население.

"То, как украинские войска действуют на этой территории и, по-видимому, обращаются с людьми, которые там живут, подкрепляет официальные заявления о том, что Украина рассматривает цель своего наступления не как завоевание с целью долгосрочной аннексии, а, скорее, как тактику ведения переговоров… Для сил на местах и для многих по всей Украине это вторжение рассматривается как жизненно важная тактика, позволяющая не дать Путину попытаться заморозить войну в ущерб Украине", — говорится в статье.

Опрошенные в Судже россияне заявили, что с ними обращались хорошо и что они не знают ни одного убитого жителя, но они по-прежнему хотят вернуть свой город под контроль России. Несмотря на войну, бушующую прямо у границы с Украиной, они даже не предполагали, что она дойдет до них.

"Мы даже не думали об этом", — заявила одна из россиянок.

Другая сказала, чтоб Владимир Путин договорился с Владимиром Зеленским, так как они все хотят вернуться домой, и "чтобы все разрешилось в хорошем смысле".

"Мы хотим мира и согласия. Мы не хотим ничего другого; нам больше ничего не нужно. Пожалуйста, помогите нам", — высказалась еще одна россиянка.

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