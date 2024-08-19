Пора подписывать "мирное соглашение": с какой просьбой россияне обратились к ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В российском городе Суджа Курской области, который контролируется украинской армией, застрявшие россияне задаются вопросом, что делать дальше. Они благодарят бойцов ВСУ за хорошее отношение и просят "мирное соглашение". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Отмечается, что репортеры издания побывали на захваченной территории и не увидели никаких доказательств того, что украинские военные грабили или нападали на мирное население.
Опрошенные в Судже россияне заявили, что с ними обращались хорошо и что они не знают ни одного убитого жителя, но они по-прежнему хотят вернуть свой город под контроль России. Несмотря на войну, бушующую прямо у границы с Украиной, они даже не предполагали, что она дойдет до них.
Другая сказала, чтоб Владимир Путин договорился с Владимиром Зеленским, так как они все хотят вернуться домой, и "чтобы все разрешилось в хорошем смысле".
Читайте также на портале "Комментарии" — как по РФ ударит Курская операция: прогноз Defense Express.
Новости