Как по РФ ударит Курская операция: прогноз Defense Express

Российские оккупанты пытаются блокировать фланги и фронтальные продвижения ВСУ в Курск и Курчатов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" озвучил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

"С другой стороны, нам надо создать больше угроз, которые заставят противника перебрасывать туда резервы. Возможно, вопрос в том, что ситуация по Курской области будет не единственным активным участком, где будут действовать сейчас ВСУ. Таким образом, прежде всего нужно, чтобы захватчик перебрасывал свои силы, которые на сегодня у него достаточно ограничены", — отметил эксперт.

По словам Згурца, сейчас россияне бросают все свои силы на Покровское направление, где имеют продвижение в сторону линии обороны Гродовка — Новогродовка. Украинские защитники подготовили там линию обороны, однако агрессор имеет преимущество и в живой силе, и в технике, и в артиллерии, что и сказывается на линии фронта.

В то же время, отмечает директор Defense Express, Курская операция Вооруженных сил Украины ориентирована на осенний период и будет формировать другую повестку дня на поле боя. Вероятно, она каким-то образом должна уменьшить продвижение захватчиков, однако пока этого не происходит.

"По моему мнению, через некоторое время влияние Курской операции должно сказаться на всей линии фронта. Возможно, это будет не завтра, а через месяц, потому что это действия, которые ориентированы на осенний период. А события на Курщине будут формировать другую повестку дня на поле боя. Однако отмечу, что существуют и преимущества, и риски этой операции", — подытожил эксперт.

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