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Кравцев Сергей
Российские оккупанты пытаются блокировать фланги и фронтальные продвижения ВСУ в Курск и Курчатов. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" озвучил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Операция в Курской области. Фото из открыты источников
По словам Згурца, сейчас россияне бросают все свои силы на Покровское направление, где имеют продвижение в сторону линии обороны Гродовка — Новогродовка. Украинские защитники подготовили там линию обороны, однако агрессор имеет преимущество и в живой силе, и в технике, и в артиллерии, что и сказывается на линии фронта.
В то же время, отмечает директор Defense Express, Курская операция Вооруженных сил Украины ориентирована на осенний период и будет формировать другую повестку дня на поле боя. Вероятно, она каким-то образом должна уменьшить продвижение захватчиков, однако пока этого не происходит.
Читайте также на портале "Комментарии" — в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое прекратило бы удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Однако наступление ВСУ на Курской области сорвало все договоренности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на дипломатов, знакомых с ходом переговоров. Действительно ли были такие переговоры? Почему именно раз становится известно о таких подробностях? Не может ли это быть связано с успешностью действий ВСУ на Курщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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