Пора ли заканчивать «Курск»: Зеленский сделал заявление об операции ВСУ на территории РФ

Операция ВСУ в Курской области РФ существенно помогла и продолжает помогать украинскому народу в борьбе с российской агрессией. Она уже обеспечила Силам обороны один из крупнейших взносов в обменный фонд. На этом останавливаться Украина не собирается и продолжит усиливать свое давление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем обращении к украинцам сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Сегодня (06.10.2024 – ред.) – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", – отметил президент.

Он высказал слова благодарности всем военным, которые берут участие в Курской операции.

По словам украинского лидера, каждое из подразделений, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины, проделывают титаническую работу.

"Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир", – высказался президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение двух месяцев боев в Курской области военные потери Украины и России продолжают расти. Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон, сообщая о некотором превосходстве российских военных.

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 1 октября Украина потеряла 208 единиц техники, в том числе 150 бронемашин и 19 танков. Из них за два месяца боев в Курской области была уничтожена 141 единица украинской военной техники, остальные повреждены или брошены на поле боя. Враг захватил 26 единиц украинской техники.

Российская армия потеряла в Курской области 134 единицы военной техники, среди которых больше всего бронемашин — 41 единица, а также 33 транспортных средства и 22 танка. Силы ВСУ уничтожили 89 единиц российской техники, в том числе два вертолета, и захватили 21 единицу военного оборудования противника.



