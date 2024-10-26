Для Сил обороны Украины существенно ухудшается ситуация на всех участках фронта, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

Ситуация на фронте ухудшается. Фото из открытых источников

По словам парламентария, ВСУ потеряли контроль над половиной территории в Курской области, а также россияне продвигаются в Донецкой и Луганской областях.

"Селидово уже преимущественно завоевано россиянами. В Купянск россияне вошли. Половину Курщины уже вернули", — рассказала Марьяна Безуглая.

По словам народного депутата, ВСУ нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.

"Чем занимается Сырский? Сортами лжи", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.