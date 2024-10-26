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Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте

Россияне могут прорваться в Павлоград

сегодня, 00:12
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Марьян Ощановский

Для Сил обороны Украины существенно ухудшается ситуация на всех участках фронта, заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте

Ситуация на фронте ухудшается. Фото из открытых источников

По словам парламентария, ВСУ потеряли контроль над половиной территории в Курской области, а также россияне продвигаются в Донецкой и Луганской областях.

"Селидово уже преимущественно завоевано россиянами. В Купянск россияне вошли. Половину Курщины уже вернули", — рассказала Марьяна Безуглая.

По словам народного депутата, ВСУ нужно готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.

"Чем занимается Сырский? Сортами лжи", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02rKSbqfCH564N7ihpog7HeSVcSU1zX6eX165q8obqNQKmSJuYMgZoPZjDbNcvxmizl
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