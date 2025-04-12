Попытки прорыва стоили России рекордных потерь: Сырский раскрыл цифры

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска с начала года понесли рекордные потери. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они составили более 140 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).
Главком ВСУ поблагодарил защитников Украины за стойкость и меткость.
Отметим, 11 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что общие потери оккупационной армии в личном составе в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает усилия по прекращению войны России против Украины и уже наблюдает определенный прогресс в этом направлении.
Также издание "Комментарии" сообщало — мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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