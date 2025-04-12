Попытки прорыва стоили России рекордных потерь: Сырский раскрыл цифры

Российские оккупационные войска с начала года понесли рекордные потери. По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они составили более 140 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями", — говорится в сообщении.

С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).

Главком ВСУ поблагодарил защитников Украины за стойкость и меткость.

Отметим, 11 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что общие потери оккупационной армии в личном составе в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон делает усилия по прекращению войны России против Украины и уже наблюдает определенный прогресс в этом направлении.

"Мы пытаемся остановить войну. Еженедельно погибает более 2500 молодых людей — как россиян, так и украинцев. Это не американцы, но это человеческие жизни. И мы стремимся положить конец этой трагедии", — сказал Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало — мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



