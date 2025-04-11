Подбираемся к заветной цифре: Генштаб ВСУ показал данные о потерях армии РФ в войне

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1210 российских захватчиков. Поэтому общие потери оккупационной армии в личном составе в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2025 года ориентировочно составили: личного состава — около 930 210 (+1210) человек ликвидировано; танков — 10 580 (+1) ед.; боевых бронированных машин — 22 048 (+15) ед.; артиллерийских систем — 25 043 (+61) ед.; РСЗО — 1 360 (+1) ед.; средства ПВО — 1 127 ед.; самолетов — 370 ед.; вертолетов — 335 ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня — 32 200 (+122) ед.; крылатых ракет — 3 145 ед.; кораблей/катеров — 28 ед.; подводных лодок — 1 ед.; автомобильной техники и автоцистерн — 43 679 (+165) ед.; специальной техники — 3 798 (+2) ед.

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"Мы пытаемся остановить войну. Еженедельно погибает более 2500 молодых людей — как россиян, так и украинцев. Это не американцы, но это человеческие жизни. И мы стремимся положить конец этой трагедии", — сказал Трамп.

Он выразил уверенность, что боевые действия в Украине можно остановить в ближайшее время. При этом Трамп снова повторил, что полномасштабной войны вообще не произошло бы, если бы он занимал президентский пост во время начала конфликта.

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