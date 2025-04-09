Сырский назвал мобилизационный ресурс РФ: цифра впечатляет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Главком заявил, что фронт в Украине постоянно увеличивается.
Александр Сырский подчеркнул, что Россия активно стимулирует своих солдат финансовыми выплатами.
Отметим, в ходе этого же интервью Сырский высказался о мобилизации в Украине. Он заявил, что вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных.
Относительно 6 миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации, Александр Сырский считает, что их реально привлечь в армию.
Отвечая на вопрос о цифре мобилизации в 30 тысяч в месяц, которую назвал Владимир Зеленский, Сырский ответил, что президент озвучил цифру, которую он озвучил и это действительно та цифра, которой руководствуются в Генштабе ВСУ.
Новости