Сырский назвал мобилизационный ресурс РФ: цифра впечатляет

Мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 20 миллионов человек, из которых 5 миллионов имеют военный опыт. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Главком заявил, что фронт в Украине постоянно увеличивается.

"Ежемесячно Россия увеличивает количество своих военных на 8-9 тысяч, что за год составляет 120-130 тысяч человек. На 1 января 2025 года в России группировка войск, участвующая в боевых действиях в Украине, будет насчитывать 603 тысячи человек, на сегодня уже 623 тысячи", — сказал главнокомандующий.

Александр Сырский подчеркнул, что Россия активно стимулирует своих солдат финансовыми выплатами.

Отметим, в ходе этого же интервью Сырский высказался о мобилизации в Украине. Он заявил, что вся информация о мобилизации в Украине есть абсолютно засекреченной. Противник может узнать планы Украины в случае разглашения таких данных.

"Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей через рекрутинг, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, — это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги – ред.) быстренько посчитают", — сказал главком.

Относительно 6 миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК и избегают мобилизации, Александр Сырский считает, что их реально привлечь в армию.

"В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Отвечая на вопрос о цифре мобилизации в 30 тысяч в месяц, которую назвал Владимир Зеленский, Сырский ответил, что президент озвучил цифру, которую он озвучил и это действительно та цифра, которой руководствуются в Генштабе ВСУ.



