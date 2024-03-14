Поможет выиграть войну: Эстония предложила новый план финансирования Украины

Секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украине будет достаточно 120 млрд. помощи от союзников, чтобы победить Россию в войне. Эстония не только сделала подсчеты, но и предложила план, по которому Украина могла бы получить такую помощь.



Представитель Минобороны Эстонии Кусти Салм. Фото из открытых источников

В интервью для издания Euractiv Кусти Салм поделился подсчетами Минобороны Эстонии по финансовой помощи для Украины. По этому плану союзники Украины должны выделять 0,25% своего ВВП на нужды Украины. Салм указывает, что более 50 стран, которые вовлечены в формат встреч "Рамштайн", смогли бы таким образом предоставить Украине более 120 млрд долларов.

"С этими деньгами до 2025 года Украина дойдет до точки, когда она сможет истощить Россию", – объясняет Кусти Салм.

Однако секретарь Министерства обороны Эстонии подчеркнул, что если бы эта сумма денег начала поступать Украине, эффект от нее был бы заметен только через девять месяцев. Именно столько времени, по мнению Салма, нужно обеспечить на необходимые поставки оружия для Украины.

Кусти Салм указывает, что идея выделять 0,25% из собственного бюджета встретила критику среди некоторых стран, поэтому Эстония предложила альтернативу — использовать еврооблигации. Эстонский дипломат добавляет, что идея еврооблигаций "очевидно гораздо более привлекательна, чем поиск 120 миллиардов евро в наших национальных бюджетах". Euractiv сообщает, что эстонскую инициативу поддерживают Польша, Латвия, Литва и еще несколько стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикеру Джонсону установили дедлайн. Таким образом, Конгрессу США дали конечный срок, чтобы проголосовать за пакет помощи Украине

Также "Комментарии" писали, что Эстония поддержала идею Макрона по вводу войск НАТО в Украину.