Поможет ли оружие из КНДР Путину затянуть войну против Украины: СМИ узнали детали

Поставки оружия из КНДР могли бы помочь россиянам продлить полномасштабное вторжение против Украины, но это оружие не настолько современно, чтобы Россия получила ощутимое преимущество в войне против Украины и добилась перелома в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ожидается, что Ким Чен Ын впервые за четыре года на этой неделе покинуть пределе Северной Кореи, посетив Москву. По разведданным США, тема поставок вооружения из КНДР станет одной из ключевых во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Пхеньян располагает одними из крупнейших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, которое российское командование активно использует для неизбирательных атак на Украину.

Профессор по вопросам нацбезопасности в Военно-морском колледже США Теренс Рериг заявил, что даже, если Москва и Пхеньян придут к пониманию в вопросе поставок вооружения, это вряд ли поможет российской армии переломить ход войны, но это точно даст возможность еще дольше продлить войну на истощение, которую Путин ведет в Украине.

Эксперты считают, что главная идея, которую преследует Путин, договариваясь п поставках оружия из КНДР, заключается в том, чтобы дать российскому ВПК время для увеличения мощностей. Пока российский ВПК будет набирать обороты в войне активно будет применяться северокорейское оружие.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока Украина ждет поставок в сентябре от США 31-го обещанного танка "Abrams", Россия активно ведет переговоры с Северной Кореей, уговаривая Пхеньян начать поставки снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем, в которых так нуждаются оккупанты на фронте. Изменит ли новое оружие ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



