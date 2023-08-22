Помогут в освобождении Крыма: какие ракеты Украина хочет получить от США

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Кравцев Сергей
Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16. С их помощью украинской армии будет проще деоккупироватиь аннексированный Россией Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Украина хочет получить от США ракеты JASSM для F-16
Издание напоминает, что пока из дальнобойного вооружения в боевой авиации Украины поставлены Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow и идентичные SCALP-EG из Франции.
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В материале говорится, что F-16 еще не совместимы со Storm Shadow/SCALP, но совместимы с JASSM, и, объединив истребители и JASSM, Воздушные силы Украины "смогут удвоить свои возможности для глубоких ударов".
Также издание "Комментарии" сообщало – глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк уверяет, что туристический сезон в Крыму был преждевременно закрыт. Зато произошло успешное открытие "бавовняного" сезона, главным спонсором которого выступили ВСУ. Что можно сказать о перспективах деоккупации Крыма, речь о чем, похоже, пойдет на очередном саммите Крымской платформы на этой неделе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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