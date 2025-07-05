Помогут ли дроны-перехватчики защитить Украину: в чем главная сложность

Пока Россия ускоряет производство дронов, Украина, понимая усилившуюся угрозу, активно ищет этому противоядие. Помогут ли дроны-перехватчики защитить Украину от вражеских дронов и ракет? В чем главная сложность? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

Дрон-перехватчик. Фото: из открытых источников

Россияне могут перейти к использованию более быстрых и более дорогих дронов

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Вечер.LIVE" заявил, что дроны-перехватчики не будут эффективным средством в борьбе с крылатыми или баллистическими ракетами.

По словам эксперта, дроны-перехватчики будут эффективны против медленных целей, летящих на высоте от 2 до 4 км со скоростью до 250 км/ч.

"Мы должны понимать, что дроны-перехватчики не являются панацеей. Фактически, их ключевая цель – это воздушные цели, которые летят на незначительных высотах на малых скоростях. То есть речь идет о целях, которые летят на высотах 2-3-4 километра, и имеют скорость, которая не превышает 200-250 км/ч. В эту категорию попадают беспилотники-разведчики, беспилотники типа "Шахед"", – пояснил эксперт.

В то же время крылатые ракеты к этой категории не относятся, добавляет специалист. Сюда не попадают никакие виды баллистических вооружений, сюда не попадают КАБы и другие типы средств поражения, которые враг массированно использует. Должны понимать, что беспилотники перехватывает новый класс систем микрозащиты воздушного пространства. Но это все же системы малой дальности – преимущественно 5-10 км.

При этом Долинце отметил, что оккупационные войска могут перейти к использованию более быстрых и более дорогих дронов, и их будет сложнее перехватить.

Должна проводиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Украинскому радио рассказал, что, разрабатывая дроны-перехватчики для обезвреживания "шахедов", Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность.

"Должны понимать один очень важный момент. С момента принятия решения или оценки ситуации и определения средства, с помощью которого будет происходить противодействие вражеским беспилотникам или другим средствам поражения, проходит время на то, чтобы создать определенные мощности, на которых должен быть выпущен этот дрон-перехватчик", — отметил он.

По его словам, параллельно должна проводиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик, а после апробации должна происходить наработка определенной тактики его использования.

"Это тоже определенный круг людей нужно научить, подготовить, чтобы разработали какие-то алгоритмы действий его использования. Также параллельно стоит вопрос, чтобы его интегрировать в общую систему ведения боя, прикрытия, защиты. И потом те, кто имеет определенные наработки, опыт интегрируют его в систему противодействия. И должны еще научить тех бойцов, экипажи или расчеты, которые будут его обслуживать", — акцентировал председатель Совета резервистов.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент сообщил, чем сбивали дроны над Киевом: "Максимально это масштабируем".



