Помогут ли дроны-перехватчики защитить Украину: в чем главная сложность

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Кравцев Сергей
Пока Россия ускоряет производство дронов, Украина, понимая усилившуюся угрозу, активно ищет этому противоядие. Помогут ли дроны-перехватчики защитить Украину от вражеских дронов и ракет? В чем главная сложность? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.
Дрон-перехватчик. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Вечер.LIVE" заявил, что дроны-перехватчики не будут эффективным средством в борьбе с крылатыми или баллистическими ракетами.
По словам эксперта, дроны-перехватчики будут эффективны против медленных целей, летящих на высоте от 2 до 4 км со скоростью до 250 км/ч.
В то же время крылатые ракеты к этой категории не относятся, добавляет специалист. Сюда не попадают никакие виды баллистических вооружений, сюда не попадают КАБы и другие типы средств поражения, которые враг массированно использует. Должны понимать, что беспилотники перехватывает новый класс систем микрозащиты воздушного пространства. Но это все же системы малой дальности – преимущественно 5-10 км.
При этом Долинце отметил, что оккупационные войска могут перейти к использованию более быстрых и более дорогих дронов, и их будет сложнее перехватить.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью Украинскому радио рассказал, что, разрабатывая дроны-перехватчики для обезвреживания "шахедов", Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность.
По его словам, параллельно должна проводиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик, а после апробации должна происходить наработка определенной тактики его использования.
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