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Президент сообщил, чем сбивали дроны над Киевом: «Максимально это масштабируем»

Зеленский о ночной атаке по Киеву: чем сбивали «шахеды»

4 июля 2025, 20:21
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Недилько Ксения

Сегодня за ночь оккупанты атаковали Украину, а больше всего – Киев и область – более 500 ударных дронов и ракет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью очень хорошо себя проявили дроны-перехватчики, сбивавшие ударные российские БПЛА.

Президент сообщил, чем сбивали дроны над Киевом: «Максимально это масштабируем»

Президент сообщил, чем сбивали дроны над Киевом: «Максимально это масштабируем»

"Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", – подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной "Мадяр" сообщил, что в ближайшем будущем Украину будут атаковать более тысячи ударных БпЛА, вроде "шахедов" и "гераней". Вся причина в релокации производств БПЛА.

"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но повсюду достижимого шахеда, все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предвидим. Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", – отмечает военный. Он также отметил, что комментировать антишахедные меры не будет, из-за соблюдения информационной тишины.                                                                                                                                                                                          



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