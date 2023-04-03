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Помог ФСБ: СБУ обвинила "министра ДНР"

Он поставил на "прослушку" жителей Донецкой области

сегодня, 15:44
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Автор:

Константин Куликов

СБУ сообщила о подозрении оккупационному "министру связи ДНР", который помог ФСБ поставить на "прослушку" жителей Донецка. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности.

Помог ФСБ: СБУ обвинила "министра ДНР"

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На этой "должности" он выполняет задачи Москвы по переустройству местной телекоммуникационной отрасли по российским "стандартам". Для этого он организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" на базе захваченного оборудования украинских операторов связи в оккупированных районах области, сообщает СБУ. В дальнейшем он способствовал оккупантам в принудительном переводе местных жителей на российскую телефонную сеть. Таким образом, спецслужба страны-агрессора получила доступ к персональным данным абонентов и информации об их контенте.


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Кроме того, ФСБ использует подконтрольного телефонного оператора для распространения СМС-рассылок с дезинформацией о ситуации на фронте и внутриполитической обстановке в регионе.

Еще одним злоумышленником является "заместитель директора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс".

"Именно он помог сотрудникам ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию "мобильной" компании", — сообщает пресс-служба СБУ.

Им обоим доложено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). В настоящее время они находятся на временно оккупированной территории востока Украины.

Между тем, у Путина "уже знают", кто убил пропагандиста Татарского. Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс. А эксперты рассказали об ожиданиях от визита Зеленского в Польшу.



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