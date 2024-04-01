logo

BTC/USD

69479.23

ETH/USD

3539.37

LTC/USD

108.55

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Поляки хотят оградить свою границу от российских ракет: на какой шаг согласны пойти
commentss НОВОСТИ Все новости

Поляки хотят оградить свою границу от российских ракет: на какой шаг согласны пойти

Граждане Польши не поддерживают ввод войск НАТО в Украину. Однако считают необходимым усилить защиту своей границы от российских ракет и дронов.

сегодня, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Большинство поляков не поддерживают введение войск НАТО или Польши на территорию Украины. Однако поляки поддерживают идею установления совместной с Украиной и НАТО системой противовоздушной обороны на границе.

Поляки хотят оградить свою границу от российских ракет: на какой шаг согласны пойти

Польский военный. Фото из открытых источников

Согласно опросу IBRiS 74,8% поляков против отправки своих войск или войск НАТО в Украину. С поддержкой такой инициативы согласились 10,2% респондентов, а еще 15% не имели четкого мнения по этому вопросу.

Несмотря на отсутствие поддержания прямого участия в войне, большинство поляков считают необходимым начать переговоры между Украиной, Польшей и НАТО о создании системы защиты на границе. Такая система противовоздушной обороны имела бы целью сбивать российские ракеты и беспилотники, которые будут направляться в сторону Польши.

Такая инициатива поддерживается 69,3% поляков. Против общей системы ПВО на границе между Украиной и Польшей выступили 17,6% поляков.

Напомним, что возможность ведения войск НАТО в Украине озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, такая ситуация может произойти в будущем. На эти заявления отреагировали страны НАТО, большинство из которых отрицали идею отправки войск в Украину, однако Канада, Польша, Эстония, Нидерланды и несколько других стран положительно откликнулись на эту инициативу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди граждан Польши увеличилась поддержка ввода войск НАТО в Украину. По всей вероятности, это связано с эффектом заявлений Макрона.

Также "Комментарии" писали об еще одной стране, которая готова ввести свои войска в Украину в будущем. Этот новый член НАТО имеет общую границу с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/polacy-nie-chca-wysylania-wojsk-do-ukrainy-najnowszy-sondaz-nie-pozostawia-zludzen/xz49fgz
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости