Поляки хотят оградить свою границу от российских ракет: на какой шаг согласны пойти

Большинство поляков не поддерживают введение войск НАТО или Польши на территорию Украины. Однако поляки поддерживают идею установления совместной с Украиной и НАТО системой противовоздушной обороны на границе.



Польский военный. Фото из открытых источников

Согласно опросу IBRiS 74,8% поляков против отправки своих войск или войск НАТО в Украину. С поддержкой такой инициативы согласились 10,2% респондентов, а еще 15% не имели четкого мнения по этому вопросу.

Несмотря на отсутствие поддержания прямого участия в войне, большинство поляков считают необходимым начать переговоры между Украиной, Польшей и НАТО о создании системы защиты на границе. Такая система противовоздушной обороны имела бы целью сбивать российские ракеты и беспилотники, которые будут направляться в сторону Польши.

Такая инициатива поддерживается 69,3% поляков. Против общей системы ПВО на границе между Украиной и Польшей выступили 17,6% поляков.

Напомним, что возможность ведения войск НАТО в Украине озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, такая ситуация может произойти в будущем. На эти заявления отреагировали страны НАТО, большинство из которых отрицали идею отправки войск в Украину, однако Канада, Польша, Эстония, Нидерланды и несколько других стран положительно откликнулись на эту инициативу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что среди граждан Польши увеличилась поддержка ввода войск НАТО в Украину. По всей вероятности, это связано с эффектом заявлений Макрона.

Также "Комментарии" писали об еще одной стране, которая готова ввести свои войска в Украину в будущем. Этот новый член НАТО имеет общую границу с Россией.