Получит ли Украина первые F-16 этим летом: Нидерланды сделали интригующее заявление

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Кравцев Сергей
Нидерланды подтверждают свое обещание о том, что первые истребители F-16 передадут Украине уже этим летом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Министр отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".
Оллонгрен уточнила, что самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы Украины. При этом министр по понятным причинам отказалась назвать дату, когда именно первые самолеты прибудут в Украину. Но при этом можно с уверенностью сказать, что это произойдет этим летом.
Относительно готовности украинской инфраструктуры к приему самолетов, министр отметила, что "здесь мы также движемся по плану".
Она высказала предположение, что F-16 сами по себе изменят ход войны, но они "сделают ваши воздушные силы и вашу противовоздушную оборону намного сильнее".
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