Получит ли Украина первые F-16 этим летом: Нидерланды сделали интригующее заявление

Нидерланды подтверждают свое обещание о том, что первые истребители F-16 передадут Украине уже этим летом. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Министр отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".

Оллонгрен уточнила, что самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы Украины. При этом министр по понятным причинам отказалась назвать дату, когда именно первые самолеты прибудут в Украину. Но при этом можно с уверенностью сказать, что это произойдет этим летом.

"Сейчас мы идем по такому плану. При этом сначала вы получите самолеты от Дании. Мы будем после Дании, но это – совместный план", – отметила Кайса Оллонгрен.

Относительно готовности украинской инфраструктуры к приему самолетов, министр отметила, что "здесь мы также движемся по плану".

"Украина на правильном пути, и это очень важно, потому что, как вы сказали, нужны не только пилоты. Речь идет и о техническом персонале, и о самолетах, и оборудовании, которое им нужно, а также об инфраструктуре в вашей стране. Но у нас здесь настоящее партнерство и совместные усилия. Украина действительно готовится получить F-16", — отметила Оллонгрен.

Она высказала предположение, что F-16 сами по себе изменят ход войны, но они "сделают ваши воздушные силы и вашу противовоздушную оборону намного сильнее".

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