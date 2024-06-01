Есть ли уже признаки того, что скоро F-16 будут в Украине: почему нервирует РФ

Украина начинает лето в надежде, что партнеры сдержат слово и как можно скорее передадут обещанные ранее истребители F-16. Есть ли уже признаки того, что самолеты F-16 скоро будут в Украине? Как РФ узнает о прибытии F-16 в Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Есть некоторые пассивные признаки, что F-16 должны появиться в Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "24 Каналу" констатировал, что в целом настроения позволить бить по территории России западным оружием в США начинают нарастать. Это хороший знак.

Также Черник считает, что есть некоторые пассивные признаки, что F-16 должны появиться в Украине.

"Я вижу их в том, что шведы объявили об огромном пакете помощи, где появились два уникальных класса оружия: Saab 340 – станция радиотехнической разведки (турбовинтовой самолет) и ракеты Rb 99. Кроме этого, F-16 могут брать на борт ракету AGM-158 JASSM – расстоянием до 900 километров. И это действительно может быть переворотом, даже аэродром в Энгельсе можно будет превратить в пепел", – высказался аналитик.

Россия понимает, что F-16 скоро будут в Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV отметил, что F-16 – это истребители, которые могут появиться незаметно. Российские оккупанты узнают об их появлении в украинском небе только за ракетами, которые к ним зайдут, считает

"Теоретически возможно появление F-16 и раньше, о которых никто толком-то и не знал, тем более, если в закрытом режиме эти полеты выполнялись. Это возможно без проблем, по большому счету. И появиться F-16 у нас уже могут без уведомления россиян об этом. Россияне могут узнать, что зашли F-16 и начали выполнять боевые задачи только по тем ракетам, которые к ним зайдут <...> Когда отработают JASSMы, тогда будет понятно, что зашли F-16", – объяснил эксперт.

Свитан подчеркнул, что F-16 – машина, которая "могла появиться незаметно".

"Скорость — сверхзвуковая, подлетное время — несколько десятков минут. Зашел, выполнил боевую задачу, ушел. Тихо зашли, тихо ушли. В этом весь смысл авиации", – продолжил летчик-инструктор.

Кроме того, Свитан объяснил, почему Россия продолжает избивать по Староконстантинову Хмельницкой области, где, как известно, расположен военный аэродром.

"Для россиян эта база основная, по крайней мере, их основное место приложения сил, если можна так сказать, ракет, понимая, что на этой базе могут быть развернуты F-16, понимая, что там Су-24 расположены, аэродромно-техническое оборудование, топливозаправщики, то есть целый комплекс подготовительных мероприятий. И россияне пытаются [аэродром] как-то достать", — подытожил эксперт.

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