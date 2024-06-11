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Получит ли Украина активы России: во власти рассказали о сигнале Запада

Украина может получить 50 млрд долларов конфискованных денег России.

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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США и европейские страны обсуждают возможность предоставить Украине часть денег из доходов конфискованных активов России. Председатель комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев рассказал, что Украина получила "положительный сигнал" Запада относительно российских активов.

Получит ли Украина активы России: во власти рассказали о сигнале Запада

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

В интервью "Телеграфу" Даниил Гетманцев рассказал, что Запад планирует предоставить Украине часть из российских замороженных активов на сумму в 50 млрд долларов.

"Мы получили положительный сигнал от Запада – возможна секьюритизация всей денежной прибыли от использования заблокированных российских активов в течение N лет. То есть перевод его в бонды, в ценные бумаги и предоставление за счет них, под залог таких ценных бумаг, Украине кредита на 50 миллиардов", – сказал Гетманцев.

По словам главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики, это может стать одно из лучших решений для Украины на 2025 год. Даниил Гетманцев считает, что средства из российских конфискованных активов смогут закрыть 15 млрд долларов, в которых нуждается Украина в следующем году.

Ожидается, что решение об использовании доходов от активов РФ будет являться главным вопросом на саммите лидеров G7 в Италии, который пройдет 13-15 июня. Альтернативным использованием российских конфискованных активов может стать кредит от ЕС и стран G7.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО отменило свой план помощи Украине и предлагает ввести альтернативное решение. Такая ситуация возникла из-за противодействия некоторых членов альянса создать для Украины специальный пятилетний фонд на 100 млрд. долларов. По новому плану, члены альянса будут обязаны выделять деньги пропорционально своему показателю ВВП, предусматривающему около 40 млрд долларов помощи Украине ежегодно, если решение примут.

Также "Комментарии" писали, что Даниил Гетманцев объяснил, будет ли правительство повышать налоги для украинцев во время войны.



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